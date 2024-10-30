Харрис выступила со своей заключительной речью перед выборами

Кандидат в президенты США Камала Харрис обратилась к своим сторонникам и всей нации с заключительной программной речью перед выборами, которые состоятся уже через неделю. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что вице-президент выступала с трибуны возле Национального торгового центра Вашингтона - места, откуда в 2021 году начался подстрекаемый избирателями Дональда Трампа штурм Капитолия. Она напомнила о том, что республиканец призвал к непризнанию результатов выборов и неповиновению конституции.

Харрис заявила, что ее оппонент хочет «зайти в Белый дом со списком врагов», в то время как она «зайдет со списком дел, которые нужно сделать». Грядущее голосование политик назвала «самым важным, в котором вы когда-либо участвовали».

По ее мнению, «настало время нового поколения лидеров», а «Америка слишком долго была поглощена разделением», поэтому «нужно прекратить указывать пальцами, а вместо этого браться за руки».

Харрис выступила против запрета абортов и напомнила, что американцы являются «нацией мигрантов», поэтому к искателям убежища должно быть отношение, соответствующее их поступкам.

За неделю до выборов президента США рейтинги Трампа и Харрис почти сравнялись - Reuters