За неделю до выборов президента США рейтинги Трампа и Харрис почти сравнялись - Reuters
Киев • УНН
Согласно последним опросам Reuters/Ipsos, Камала Харрис имеет поддержку 44% избирателей против 43% у Дональда Трампа. Преимущество демократки сократилось с трех до одного процентного пункта за две недели.
Последние результаты опросов среди американцев свидетельствуют, что даже за неделю до выборов кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис все еще опережает своего оппонента Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Согласно опросу, общенациональный рейтинг Харрис составляет 44%, тогда как Трампа - 43%. Впрочем, всего две недели назад отрыв демократки был больше - три процентных пункта.
Отмечается, что Харрис опережала Трампа в каждом опросе Reuters/Ipsos, проведенном среди зарегистрированных избирателей с июля, и с конца сентября ее преимущество неуклонно сокращалось.
Байден досрочно проголосовал на выборах президента США28 октября 2024, 18:16 • 17606 просмотров
Как и ранее, избиратели отдавали предпочтение экс-президенту США, когда речь шла о вопросах экономики (47% против 37%) и иммиграции (48% против 33%).
Зато Харрис считают более компетентной в решении проблемы политического экстремизма (40% против 38%), но и здесь ее преимущество сократилось до двух пунктов из семи, что было на прошлой неделе.
Напомним,
The Washington Post потеряла более 200 тысяч цифровых подписчиков после отказа поддерживать кандидатов на президентских выборах США. Решение владельца Джеффа Безоса вызвало массовый отток читателей, что составляет 8% платной аудитории.