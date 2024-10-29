Від The Washington Post відписалися понад 200 тис. читачів через відмову підтримати кандидата на виборах у США
Київ • УНН
The Washington Post втратила понад 200 тисяч цифрових підписників після відмови підтримувати кандидатів на президентських виборах США. Рішення власника Джеффа Безоса викликало масовий відтік читачів, що складає 8% платної аудиторії.
The Washington Post втратила понад 200 тисяч читачів після рішення власника Джеффа Безоса заблокувати підтримку Камали Гарріс на президентських виборах. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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За даними джерел видання, до полудня понеділка понад 200 000 людей скасували свої цифрові підписки. Ця цифра складає близько 8% загальної платної аудиторії видання, і число відписок продовжує зростати.
Головний виконавчий директор і видавець The Washington Post Вілл Льюїс пояснив рішення не підтримувати кандидатів у цьогорічних президентських перегонах чи в майбутніх виборах поверненням до витоків видання, коли газета зберігала нейтралітет. Проте багато співробітників не вірять у таке обґрунтування, враховуючи, що воно з’явилося лише за кілька днів до початку напружених перегонів між Гарріс і колишнім президентом Дональдом Трампом.
Голлівудські зірки на чолі з Де Ніро підтримали Камалу Гарріс у Філадельфії28.10.24, 04:35 • 17251 перегляд