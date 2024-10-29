От The Washington Post отписались более 200 тыс. читателей из-за отказа поддержать кандидата на выборах в США
Киев • УНН
The Washington Post потеряла более 200 тысяч цифровых подписчиков после отказа поддерживать кандидатов на президентских выборах США. Решение владельца Джеффа Безоса вызвало массовый отток читателей, что составляет 8% платной аудитории.
The Washington Post потеряла более 200 тысяч читателей после решения владельца Джеффа Безоса заблокировать поддержку Камалы Харрис на президентских выборах. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По данным источников издания, к полудню понедельника более 200 000 человек отменили свои цифровые подписки. Эта цифра составляет около 8% общей платной аудитории издания, и число отписок продолжает расти.
Главный исполнительный директор и издатель The Washington Post Уилл Льюис объяснил решение не поддерживать кандидатов в нынешней президентской гонке или в будущих выборах возвращением к истокам издания, когда газета сохраняла нейтралитет. Однако многие сотрудники не верят в такое обоснование, учитывая, что оно появилось всего за несколько дней до начала напряженной гонки между Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом.
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