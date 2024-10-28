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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден досрочно проголосовал на выборах президента США

Байден досрочно проголосовал на выборах президента США

Киев  •  УНН

18:16 • 5765 просмотра

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Президент США Джо Байден досрочно проголосовал на президентских выборах, ожидая в очереди около 40 минут. Американцы имеют возможность голосовать до официального дня выборов 5 ноября.

Президент США Джо Байден досрочно проголосовал на президентских выборах, передает УНН.

Как пишет AP, Байден ждал в очереди около 40 минут, прежде чем проголосовать.

Он передал свое удостоверение избирательному работнику, а затем объявил: «Джозеф Байден сейчас голосует».

Добавим

Многие американцы могут проголосовать до дня выборов 5 ноября. В начале этого года Байден остался в стороне в борьбе, в которой теперь противостоят республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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