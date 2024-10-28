Байден досрочно проголосовал на выборах президента США
Киев • УНН
Президент США Джо Байден досрочно проголосовал на президентских выборах, ожидая в очереди около 40 минут. Американцы имеют возможность голосовать до официального дня выборов 5 ноября.
Президент США Джо Байден досрочно проголосовал на президентских выборах, передает УНН.
Как пишет AP, Байден ждал в очереди около 40 минут, прежде чем проголосовать.
Он передал свое удостоверение избирательному работнику, а затем объявил: «Джозеф Байден сейчас голосует».
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Многие американцы могут проголосовать до дня выборов 5 ноября. В начале этого года Байден остался в стороне в борьбе, в которой теперь противостоят республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.
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