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Байден достроково проголосував на виборах президента США

Київ • УНН

 • 19010 перегляди

Президент США Джо Байден достроково проголосував на президентських виборах, очікуючи в черзі близько 40 хвилин. Американці мають можливість голосувати до офіційного дня виборів 5 листопада.

Байден достроково проголосував на виборах президента США

Президент США Джо Байден достроково проголосував на президентських виборах, передає УНН.

Як пише AP, Байден чекав у черзі близько 40 хвилин, перш ніж проголосувати.

Він передав своє посвідчення виборчому працівнику, а потім оголосив: "Джозеф Байден зараз голосує".

Додамо

Багато американців можуть проголосувати до дня виборів 5 листопада. На початку цього року Байден залишився осторонь у боротьбі, в якій тепер протистоять республіканець Дональд Трамп і демократ Камала Гарріс.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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