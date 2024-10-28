Байден достроково проголосував на виборах президента США
Київ • УНН
Президент США Джо Байден достроково проголосував на президентських виборах, очікуючи в черзі близько 40 хвилин. Американці мають можливість голосувати до офіційного дня виборів 5 листопада.
Президент США Джо Байден достроково проголосував на президентських виборах, передає УНН.
Як пише AP, Байден чекав у черзі близько 40 хвилин, перш ніж проголосувати.
Він передав своє посвідчення виборчому працівнику, а потім оголосив: "Джозеф Байден зараз голосує".
Додамо
Багато американців можуть проголосувати до дня виборів 5 листопада. На початку цього року Байден залишився осторонь у боротьбі, в якій тепер протистоять республіканець Дональд Трамп і демократ Камала Гарріс.
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