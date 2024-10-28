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Байден прокоментував відправку військових КНДР до росії

Київ • УНН

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Президент США Джо Байден назвав "дуже небезпечною" присутність північнокорейських військ у росії. Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив інформацію про розміщення понад 3000 військових КНДР на полігонах курської області.

Байден прокоментував відправку військових КНДР до росії

Президент США Джо Байден заявив, що відправка Північною Кореєю тисяч військових до росії була небезпечною подією на тлі побоювань Заходу, що вони будуть використані для війни москви в Україні, передає УНН із посиланням на AFP.

"Дуже небезпечно", — сказав Байден журналістам після дострокового голосування на виборах у США.

Бойового контакту ЗСУ з військами КНДР поки не було - ОТУ "Сіверськ"28.10.24, 16:20 • 15012 переглядiв

Нагадаємо 

Сьогодні Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив інформацію про залучення військ Північної Кореї в курській області росії та додав, що це ще одна прогалина в документах про безпеку НАТО.

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Антоніна Туманова

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