Понад 3000 військових з КНДР прибули на полігони у курській області - Центр нацспротиву
Київ • УНН
На військових полігонах Курської області РФ розпочали бойове злагодження більше 3 тисяч північнокорейських найманців. Їх супроводжують працівники посольства КНДР як перекладачі та спостерігачі.
На полігони у курській області рф вже прибуло понад 3 тисячі найманців з КНДР, які почали проходити бойове злагодження. Про це заявили в Центрі національного спротиву, передає УНН.
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За інформацією небайдужого населення Курщини понад 3 тис. найманців з КНДР почали злагодження на місцевості
У Спротиві відзначили, що військові з Північної Кореї навчаються на декількох полігонах. Самих бійців завозять переважно вночі.
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Зазначається, що разом з військовими на полігон прибули працівники посольства КНДР, які виконують функцію перекладачів, а також спостерігачів за найманцями.
Наразі невідомо коли саме солдатів режиму направлять безпосередньо в зону бойових дій й скільки буде тривати злагодження. Проте місця розташування бойовиків відомі
Нагадаємо
Генсек НАТО Марк Рютте вперше підтвердив присутність північнокорейських військ у курській області рф. Він назвав це значною ескалацією конфлікту та закликав союзників контролювати ситуацію.