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Понад 3000 військових з КНДР прибули на полігони у курській області - Центр нацспротиву

Київ • УНН

 • 17155 перегляди

На військових полігонах Курської області РФ розпочали бойове злагодження більше 3 тисяч північнокорейських найманців. Їх супроводжують працівники посольства КНДР як перекладачі та спостерігачі.

Понад 3000 військових з КНДР прибули на полігони у курській області - Центр нацспротиву

На полігони у курській області рф вже прибуло понад 3 тисячі найманців з КНДР, які почали проходити бойове злагодження. Про це заявили в Центрі національного спротиву, передає УНН.

Деталі

За інформацією небайдужого населення Курщини понад 3 тис. найманців з КНДР почали злагодження на місцевості

- йдеться в заяві ЦНС. 

У Спротиві відзначили, що військові з Північної Кореї навчаються на декількох полігонах. Самих бійців завозять переважно вночі.

Солдати Північної Кореї повністю змінюють політичний сценарій і сенс війни - Єрмак 27.10.24, 13:39 • 21017 переглядiв

Зазначається, що разом з військовими на полігон прибули працівники посольства КНДР, які виконують функцію перекладачів, а також спостерігачів за найманцями.

Наразі невідомо коли саме солдатів режиму направлять безпосередньо в зону бойових дій й скільки буде тривати злагодження. Проте місця розташування бойовиків відомі

- підсумували в Центрі нацспротиву. 

Нагадаємо

Генсек НАТО Марк Рютте вперше підтвердив присутність північнокорейських військ у курській області рф. Він назвав це значною ескалацією конфлікту та закликав союзників контролювати ситуацію.

Володимир Омельченко

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