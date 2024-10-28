Более 3000 военных из КНДР прибыли на полигоны в курской области - Центр нацсопротивления

На полигоны в курской области рф уже прибыло более 3 тысяч наемников из КНДР, которые начали проходить боевое слаживание. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

По информации неравнодушного населения Курщины более 3 тыс. наемников из КНДР начали слаживание на местности

В Сопротивлении отметили, что военные из Северной Кореи обучаются на нескольких полигонах. Самих бойцов завозят преимущественно ночью.

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Отмечается, что вместе с военными на полигон прибыли сотрудники посольства КНДР, которые выполняют функцию переводчиков, а также наблюдателей за наемниками.

Пока неизвестно когда именно солдат режима направят непосредственно в зону боевых действий и сколько будет длиться слаживание. Однако места расположения боевиков известны