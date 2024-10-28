Байден прокомментировал отправку военных КНДР в россию
Киев • УНН
Президент США Джо Байден назвал "очень опасным" присутствие северокорейских войск в россии. Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил информацию о размещении более 3000 военных КНДР на полигонах курской области.
Президент США Джо Байден заявил, что отправка Северной Кореей тысяч военных в россию была опасным событием на фоне опасений Запада, что они будут использованы для войны москвы в Украине, передает УНН со ссылкой на AFP.
"Очень опасно", - сказал Байден журналистам после досрочного голосования на выборах в США.
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Напомним
Сегодня Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил информацию о привлечении войск Северной Кореи в курской области россии и добавил, что это еще один пробел в документах о безопасности НАТО.
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