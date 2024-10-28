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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден прокомментировал отправку военных КНДР в россию

Байден прокомментировал отправку военных КНДР в россию

Киев  •  УНН

18:00 • 10014 просмотра

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Президент США Джо Байден назвал "очень опасным" присутствие северокорейских войск в россии. Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил информацию о размещении более 3000 военных КНДР на полигонах курской области.

Президент США Джо Байден заявил, что отправка Северной Кореей тысяч военных в россию была опасным событием на фоне опасений Запада, что они будут использованы для войны москвы в Украине, передает УНН со ссылкой на AFP.

"Очень опасно", - сказал Байден журналистам после досрочного голосования на выборах в США.

Боевого контакта ВСУ с войсками КНДР пока не было - ОТГ «Северск»28 октября 2024, 14:20 • 11144 просмотра

Напомним 

Сегодня Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил информацию о привлечении войск Северной Кореи в курской области россии и добавил, что это еще один пробел в документах о безопасности НАТО.

Более 3000 военных из КНДР прибыли на полигоны в курской области - Центр нацсопротивления28 октября 2024, 14:03 • 13264 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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