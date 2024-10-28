Боевого контакта ВСУ с войсками КНДР пока не было - ОТГ «Северск»
Киев • УНН
Спикер ОТГ «Северск» сообщил об отсутствии боевых столкновений с северокорейскими военными. Генсек НАТО подтвердил присутствие войск КНДР на Курской области.
Вооруженные силы Украины не имели боевого контакта с северокорейскими солдатами, но разведданные есть. Об этом сказал спикер ОТГ «Северск» Вадим Мысник в эфире «Суспільне Новини», передает УНН.
На вопрос журналистов, есть ли присутствие северокорейских военных в зоне оперативной деятельности ОТГ «Северск», Мысник ответил:
«Данные разведки такие есть... но боевого контакта или пленных у нас нет. На данный момент нет данных по военнослужащим КНДР».
Напомним
Сегодня, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил информацию о привлечении войск Северной Кореи в курской области России и добавил, что это еще один пробел в документах о безопасности НАТО.