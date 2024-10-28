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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боевого контакта ВСУ с войсками КНДР пока не было - ОТГ «Северск»

Боевого контакта ВСУ с войсками КНДР пока не было - ОТГ «Северск»

Киев  •  УНН

14:20 • 3685 просмотра

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Спикер ОТГ «Северск» сообщил об отсутствии боевых столкновений с северокорейскими военными. Генсек НАТО подтвердил присутствие войск КНДР на Курской области.

Вооруженные силы Украины не имели боевого контакта с северокорейскими  солдатами, но разведданные есть. Об этом сказал спикер ОТГ «Северск» Вадим Мысник в эфире «Суспільне Новини», передает УНН.

На вопрос журналистов, есть ли присутствие северокорейских военных в зоне оперативной деятельности ОТГ «Северск», Мысник ответил:

 «Данные разведки такие есть... но боевого контакта или пленных у нас нет. На данный момент нет данных по военнослужащим КНДР». 

Напомним 

Сегодня, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил информацию о привлечении войск Северной Кореи в курской области России и добавил, что это еще один пробел в документах о безопасности НАТО.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
natoNATO
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
severnaya-koreyaСеверная Корея
ukrainaУкраина