Бойового контакту ЗСУ з військами КНДР поки не було - ОТУ "Сіверськ"
Київ • УНН
Речник ОТУ "Сіверськ" повідомив про відсутність бойових зіткнень з північнокорейськими військовими. Генсек НАТО підтвердив присутність військ КНДР на курщині.
Збройні сили України не мали бойового контакту з північнокорейськими солдатами, але розвіддані є. Про це сказав речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі "Суспільне Новини", передає УНН.
На питання журналістів, чи є присутність північнокорейських військових у зоні оперативної діяльності ОТУ "Сіверськ", Мисник відповів:
"Дані розвідки такі є … але бойового контакту або полонених у нас немає. На цей час немає даних щодо військовослужбовців КНДР".
Нагадаємо
Сьогодні, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив інформацію про залучення військ Північної Кореї в курській області росії та додав, що це ще одна прогалина в документах про безпеку НАТО.