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Бойового контакту ЗСУ з військами КНДР поки не було - ОТУ "Сіверськ"

Київ • УНН

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Речник ОТУ "Сіверськ" повідомив про відсутність бойових зіткнень з північнокорейськими військовими. Генсек НАТО підтвердив присутність військ КНДР на курщині.

Бойового контакту ЗСУ з військами КНДР поки не було - ОТУ "Сіверськ"

Збройні сили України не мали бойового контакту з північнокорейськими  солдатами, але розвіддані є. Про це сказав речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі "Суспільне Новини", передає УНН.

На питання журналістів, чи є присутність північнокорейських військових у зоні оперативної діяльності ОТУ "Сіверськ", Мисник відповів:

 "Дані розвідки такі є … але бойового контакту або полонених у нас немає. На цей час немає даних щодо військовослужбовців КНДР". 

Нагадаємо 

Сьогодні, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив інформацію про залучення військ Північної Кореї в курській області росії та додав, що це ще одна прогалина в документах про безпеку НАТО.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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