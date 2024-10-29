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За тиждень до виборів президента США рейтинги Трампа і Гарріс майже зрівнялися - Reuters

Київ • УНН

 • 20328 перегляди

Згідно з останніми опитуваннями Reuters/Ipsos, Камала Гарріс має підтримку 44% виборців проти 43% у Дональда Трампа. Перевага демократки скоротилася з трьох до одного відсоткового пункту за два тижні.

За тиждень до виборів президента США рейтинги Трампа і Гарріс майже зрівнялися - Reuters

Останні результати опитувань серед американців свідчать, що навіть за тиждень до виборів кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс все ще випереджає свого опонента Дональда Трампа. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Згідно з опитуванням, загальнонаціональний рейтинг Гарріс становить 44%, тоді як Трампа – 43%. А втім, лише два  тижні тому відрив демократки був більший – три відсоткові пункти.  

Зазначається, що Гарріс випереджала Трампа в кожному опитуванні Reuters/Ipsos, проведеному серед зареєстрованих виборців з липня, та з кінця вересня її перевага неухильно скорочувалася.

Байден достроково проголосував на виборах президента США28.10.24, 20:16 • 19010 переглядiв

Як і в раніше, виборці віддавали перевагу експрезиденту США, коли йшлось про питання економіки (47% проти 37%) та імміграції (48% проти 33%).

Натомість Гарріс вважають більш компетентною у розв'язування проблеми політичного екстремізму (40% проти 38%), але й тут її перевага скоротилась до двох пунктів із семи, що було минулого тижня.

Нагадаємо

The Washington Post втратила понад 200 тисяч цифрових підписників після відмови підтримувати кандидатів на президентських виборах США. Рішення власника Джеффа Безоса викликало масовий відтік читачів, що складає 8% платної аудиторії.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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