За тиждень до виборів президента США рейтинги Трампа і Гарріс майже зрівнялися - Reuters
Київ • УНН
Згідно з останніми опитуваннями Reuters/Ipsos, Камала Гарріс має підтримку 44% виборців проти 43% у Дональда Трампа. Перевага демократки скоротилася з трьох до одного відсоткового пункту за два тижні.
Останні результати опитувань серед американців свідчать, що навіть за тиждень до виборів кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс все ще випереджає свого опонента Дональда Трампа. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Згідно з опитуванням, загальнонаціональний рейтинг Гарріс становить 44%, тоді як Трампа – 43%. А втім, лише два тижні тому відрив демократки був більший – три відсоткові пункти.
Зазначається, що Гарріс випереджала Трампа в кожному опитуванні Reuters/Ipsos, проведеному серед зареєстрованих виборців з липня, та з кінця вересня її перевага неухильно скорочувалася.
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Як і в раніше, виборці віддавали перевагу експрезиденту США, коли йшлось про питання економіки (47% проти 37%) та імміграції (48% проти 33%).
Натомість Гарріс вважають більш компетентною у розв'язування проблеми політичного екстремізму (40% проти 38%), але й тут її перевага скоротилась до двох пунктів із семи, що було минулого тижня.
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