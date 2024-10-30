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Гарріс виступила зі своєю заключною промовою перед виборами

Київ • УНН

 • 19563 перегляди

Камала Гарріс виступила із заключною передвиборчою промовою біля Національного торговельного центру Вашингтона. Віцепрезидентка закликала до єдності та критикувала підхід Трампа, наголошуючи на важливості майбутнього голосування.

Гарріс виступила зі своєю заключною промовою перед виборами

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс звернулася до своїх прихильників та всієї нації із заключною програмною промовою перед виборами, які відбудуться вже за тиждень.  Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що віцепрезидентка виступала з трибуни біля Національного торговельного центру Вашингтона - місця, звідки у 2021 році розпочався підбурюваний виборцями Дональда Трампа штурм Капітолію. Вона нагадала про те, що республіканець закликав до невизнання результатів виборів та непокори конституції.

Гарріс заявила, що її опонент хоче "зайти до Білого дому зі списком ворогів", в той час як вона "зайде зі списком справ, які потрібно зробити". Прийдешнє голосування політикиня назвала "найважливішим, в якому ви коли-небудь брали участь".

На її думку, "настав час нового покоління лідерів", а "Америка надто довго була поглинута розділенням", тож "потрібно припинити вказувати пальцями, а натомість братися за руки".

Гарріс виступила проти заборони абортів та нагадала, що американці є "нацією мігрантів", тож до шукачів притулку має бути ставлення, що відповідає їхнім вчинкам. 

За тиждень до виборів президента США рейтинги Трампа і Гарріс майже зрівнялися - Reuters29.10.24, 19:34 • 20328 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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