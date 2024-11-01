Харрис будет более ястребиной, а Трамп непредсказуем - эксперт

В случае победы Камалы Харрис на президентский выборах в США ее политика в отношении Украины будет отличаться от политики нынешнего президента Джо Байдена. Об этом сказал старший научный сотрудник-нерезидент Атлантического совета Брайан Уитмор во время 10-го Киевского Форума по безопасности для молодежи, передает УНН.

"Я надеюсь, что администрация Харрис будет немного другой. Она принадлежит к младшему поколению, она была прокурором, и мы можем воспринимать это как поединок между прокурором Харрис и преступником путиным", - подчеркнул он.

Относительно Дональда Трампа, эксперт высказал мнение, что его будущая политика абсолютно непредсказуема.

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"Его риторика и риторика его кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса показывает, что он будет исходить из традиционной американской изоляционистской позиции. Он мне кажется не дружественным к Украине, он будто не сочувствует Украине и ее народу", - отметил Брайан Уитмор.

Также он напомнил угрозы Дональда Трампа выйти из НАТО. И хотя этого не произошло, Трамп прекратил обращать внимание на проблемы НАТО вообще.

Кроме того, эксперт напомнил, как Дональд Трамп несколько раз говорил, что уважает путина.

"Меня это действительно очень волнует. Я ожидаю, что традиционный американский подход, проукраинский будет поддержан администрацией Харрис. И он будет, возможно, более решительным, чем в администрации Байдена", - подытожил Брайан Уитмор.

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