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Трамп не захочет поражения Украины при своей каденции. Волкер объяснил, почему

Трамп не захочет поражения Украины при своей каденции. Волкер объяснил, почему

Киев  •  УНН

15:05 • 1738 просмотра

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Курт Волкер заявил, что Трамп не допустит поражения Украины во время своей возможной каденции. По его словам, Трамп может потребовать от путина отвода войск после победы на выборах.

Дональд Трамп будет стремиться избежать поражения Украины в войне с россией во время своей каденции. Об этом сказал посол Курт Волкер, Специальный представитель правительства США по переговорам по делам Украины (2017-2019), на 10-м Киевском Форуме по безопасности для молодежи, передает УНН.

Когда речь идет о Трампе, вокруг него есть люди, которые мощно поддерживают Украину, и конечно, есть те, кто этого не делает. Но их мотивы обычно личные. Что касается самого Трампа, он не хочет провала. Он не хочет, чтобы при его власти Украина потерпела поражение и чтобы его сделали за это ответственным 

- сказал Волкер.

Он привел пример ситуации с Афганистаном, когда Трамп соглашался с Байденом, что пребывание американских войск там не отвечает долгосрочным интересам США.

"Однако он сам не вывел войска, понимая, что это потенциально может стать катастрофой. Он прямо заявлял, что этого не будет делать, и, как мы видели, вывод войск из Афганистана при Байдене произвел не очень хорошее впечатление. Поэтому здесь так же в отношении Украины: Трамп не хочет, чтобы она проиграла", - отметил Волкер.

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"Однако есть определенная динамика, чтобы достичь мира через силу. Трамп часто обвиняет Байдена в слабости и считает, что причина войны в Украине - это слабость Америки. Поэтому, по его мнению, следует снова сделать Америку сильной. Возможно, не сразу после выборов, но Трамп может позвонить путину и потребовать отвод войск, например, до 20 января. Сделает ли он это - мы не знаем", - предположил Волкер.

В случае победы Камалы Харрис на выборах, Курт Волкер отметил, что она, вероятно, продолжит политику Байдена, что, по его мнению, не является плохим.

Посол также добавил, что уже сейчас стоит думать о том, что будет после 2025 года, когда возможно прекращение огня и активных боевых действий. Он предположил, что Североатлантический альянс будет работать над предохранителями, чтобы россия больше не могла продвигаться и начинать агрессию против Украины.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика