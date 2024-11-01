Трамп подал в суд на CBS из-за интервью Камалы Харрис
Киев • УНН
Дональд Трамп обвинил CBS в манипулятивном монтаже интервью Камалы Харрис о войне в Газе. Иск подан в суд Техаса с требованием компенсации в 10 миллиардов долларов.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в четверг подал в суд на телеканал CBS из-за интервью его соперницы от Демократической партии Камалы Харрис, показанное в начале октября. По его словам, интервью «вводило в заблуждение». Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Детали
В иске Трампа, поданном в федеральный суд Северного округа Техаса, говорится, что канал показал два разных ответа Харрис на вопрос о войне между Израилем и ХАМАС в Газе. В опубликованной версии якобы убрали упоминание о влиянии администрации президента Байдена на ведение Израилем войны.
В иске требуется провести суд присяжных и выплатить около 10 миллиардов долларов в качестве возмещения убытков. В нем утверждается о нарушении закона Техаса, запрещающего мошеннические действия при ведении бизнеса.
Трамп неоднократно критиковал телеканал во время предвыборной кампании и угрожал отозвать лицензию CBS на вещание, если будет избран. CBS заявила, что Трамп отказался от запланированного интервью программе «60 минут».
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