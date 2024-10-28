Харрис ответила на слова Трампа о ее IQ и предложила ему тест

Вице-президент США и кандидат от демократов на грядущих президентских выборах в стране Камала Харрис, отвечая на заявления бывшего президента Дональда Трампа о ее IQ, заявила, что прошла бы когнитивный тест - и «предложила ему пройти тот же тест», пишет УНН со ссылкой на CBS News.

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«Это то, к чему он прибегнул, и я думаю, что он на самом деле становится все более нестабильным и растерянным и прибегает к оскорблениям, потому что у него на самом деле нет плана для американского народа», - сказала Харрис в интервью CBS Evening News.

Вице-президент указала на множество людей, которые тесно сотрудничали с Трампом и выступали против него в последние недели, как на доказательство того, что он «не подходит для должности президента Соединенных Штатов».

«Не верьте мне, послушайте людей, которые знают его лучше всех, - заявила Харрис. - Его бывшие начальники штабов. Последний раз - 4-звездочный генерал морской пехоты Джон Келли. Послушайте двух бывших министров обороны, которые работали на него, послушайте его советника по национальной безопасности, послушайте его вице-президента, которые все так или иначе говорили, что он не подходит для того, чтобы снова быть президентом, никогда не должен быть президентом снова и опасен».

Харрис подверглась критике за свои комментарии о Трампе, включая то, что она назвала его «фашистом», в последние дни от ведущих республиканцев в Конгрессе, которые обвинили ее в том, что она спровоцировала еще одно покушение на убийство бывшего президента. Вице-президент заявила CBS News, что она осуждает «любое политическое насилие любого рода против кого-либо», отметив при этом, что люди должны «получить это от людей, которые знают его лучше всего».

За неделю до дня выборов вице-президент признала напряженную президентскую гонку, заявив, что она увидела «много энтузиазма» во время предвыборной кампании.

«Это президентская гонка. И она должна быть напряженной, - сказала она. - Честно говоря, я вижу огромный энтузиазм вокруг нашей кампании».

Опрос CBS News, опубликованный в воскресенье, показал, что Харрис и Трамп - на равных в спорных штатах, в то время как Харрис лидирует на один пункт по всей стране.

Обменялись оскорблениями: Трамп отреагировал на заявление Харрис, которая назвала его "фашистом"