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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
13:19 • 122206 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
11:11 • 123691 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
10:01 • 146771 просмотра

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 126760 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
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Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Орбан ожидает, что в случае победы Трамп выступит с инициативой по войне рф против Украины

Орбан ожидает, что в случае победы Трамп выступит с инициативой по войне рф против Украины

Киев  •  УНН

07:58 • 5998 просмотра

Премьер Венгрии Виктор Орбан прогнозирует быстрые дипломатические инициативы от Дональда Трампа относительно войны в Украине в случае победы на президентских выборах США.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ожидает, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп немедленно выступит с инициативой по дипломатическому решению войны в Украине, если он победит на выборах в Соединенных Штатах на следующей неделе, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

"Мы готовимся", - сказал Орбан на дискуссионном мероприятии в Вене в четверг после телефонного разговора с Трампом.

Орбан считается одним из важнейших европейских контактов Трампа.

"Они в кратчайшие сроки сядут с президентом россии и проведут переговоры", - сказал Орбан, имея в виду потенциальную администрацию Трампа.

Американские избиратели пойдут на выборы во вторник, чтобы избрать нового президента. Орбан не скрывал своего желания, чтобы Трамп выиграл выборы у кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, указывает издание.

В соцсети X Орбан сказал, что говорил с Трампом в четверг: "Я пожелал ему успеха в следующий вторник. Осталось всего пять дней. Держу за него скрещенные пальцы".

В Вене Орбан заявил, что целью возможных российско-американских переговоров будет, по словам Орбана, удержание конфликта вне мировой политики в будущем.

Орбан сказал, что сейчас переговоры не могут быть о мире между москвой и Киевом, а лишь о "прекращении умирания через прекращения огня", пишет издание.

Орбан в письме лидерам ЕС написал о "мирном" плане Трампа и выдвинул идею по взаимодействию с рф - FT16 июля 2024, 08:36 • 36685 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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