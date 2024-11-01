Орбан ожидает, что в случае победы Трамп выступит с инициативой по войне рф против Украины
Киев • УНН
Премьер Венгрии Виктор Орбан прогнозирует быстрые дипломатические инициативы от Дональда Трампа относительно войны в Украине в случае победы на президентских выборах США.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ожидает, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп немедленно выступит с инициативой по дипломатическому решению войны в Украине, если он победит на выборах в Соединенных Штатах на следующей неделе, пишет УНН со ссылкой на dpa.
Детали
"Мы готовимся", - сказал Орбан на дискуссионном мероприятии в Вене в четверг после телефонного разговора с Трампом.
Орбан считается одним из важнейших европейских контактов Трампа.
"Они в кратчайшие сроки сядут с президентом россии и проведут переговоры", - сказал Орбан, имея в виду потенциальную администрацию Трампа.
Американские избиратели пойдут на выборы во вторник, чтобы избрать нового президента. Орбан не скрывал своего желания, чтобы Трамп выиграл выборы у кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, указывает издание.
В соцсети X Орбан сказал, что говорил с Трампом в четверг: "Я пожелал ему успеха в следующий вторник. Осталось всего пять дней. Держу за него скрещенные пальцы".
В Вене Орбан заявил, что целью возможных российско-американских переговоров будет, по словам Орбана, удержание конфликта вне мировой политики в будущем.
Орбан сказал, что сейчас переговоры не могут быть о мире между москвой и Киевом, а лишь о "прекращении умирания через прекращения огня", пишет издание.
Орбан в письме лидерам ЕС написал о "мирном" плане Трампа и выдвинул идею по взаимодействию с рф - FT16 июля 2024, 08:36 • 36685 просмотров