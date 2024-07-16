Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне проведенных частных переговоров с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом написал письмо лидерам ЕС о "мирном" плане Трампа и выдвинул идею по взаимодействию с рф, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Мы не можем ожидать никакой мирной инициативы от [Трампа] до выборов. Однако я могу с уверенностью заявить, что вскоре после своей победы на выборах он не будет ждать до своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить в качестве мирного посредника, - написал Орбан в своем письме, направленном президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и другим лидерам ЕС. - У него есть подробные и хорошо обоснованные планы на этот счет".

"Такая перспектива означает, что ЕС должен возобновить прямые дипломатические контакты с россией и начать переговоры на "высоком уровне" с Китаем, чтобы найти мирное решение войны в Украине", - как пишет издание, заявил премьер-министр Венгрии в частном письме лидерам ЕС после консультаций в москве и Пекине.

Это означает, что ЕС должен предвидеть изменение политики США, как указано, заявил Орбан, и "либо принять необходимость немедленных переговоров между россией и Украиной, либо взять на себя больше ответственности за финансирование обороны Украины".

Джей Ди Вэнс, сенатор-республиканец от Огайо, которого Трамп в понедельник избрал своим кандидатом на пост вице-президента, в февральской статье в газете FT призвал Европу взять на себя большее бремя поддержки Украины.

Кандидат в вице-президенты США от Трампа: что Джей Ди Вэнс говорил об Украине

"Я более чем убежден, что при вероятном исходе победы президента Трампа пропорция финансового бремени между США и ЕС существенно изменится в невыгоду ЕС, когда речь идет о финансовой поддержке Украины", - написал Орбан в письме.

Премьер-министр Венгрии, который, как отмечает издание, долгое время был наиболее пророссийским лидером ЕС, критикуя западные санкции против москвы и военную поддержку Украины, требуя прекращения огня во время войны и мирных переговоров, написал, что "наша европейская стратегия во имя трансатлантического единства скопировала провоенную политику США".

"До сих пор у нас не было суверенной и независимой европейской стратегии или плана политических действий. Предлагаю обсудить, целесообразно ли продолжение этой политики в будущем", - заявил Орбан.

Он указал лидерам ЕС: "Мы можем найти окно возможностей с прочной моральной и рациональной основой, чтобы начать новый раздел в нашей политике"...[и] приложить усилия для снижения напряжённости и/или создания условий для временного прекращения огня и/или начала мирных переговоров".

Дополнение

Описание Орбаном "мирного" плана Трампа для Украины, как отмечает издание, "соответствует политическому документу по конфликту, написанному двумя союзниками бывшего президента, которые, как ожидается, займут руководящие должности в области национальной безопасности в его администрации, если он победит на ноябрьских выборах в США".