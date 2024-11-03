Трамп и Харрис почти не упоминают Украину перед выборами в США: что происходит

На последних неделях перед выборами кандидаты в президенты США - вице-президент Камала Харрис от Демократической партии и экс-президент Дональд Трамп от Республиканской партии - преимущественно сосредоточились на внутренних проблемах страны, почти не упоминая Украину в своих выступлениях. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.

Детали

Хотя Харрис вскользь затронула тему внешней политики в речи возле Белого дома 29 октября, отметив, что возможный успех Трампа будет способствовать интересам кремля, вопрос войны в Украине в целом отходит на второй план. Трамп, в свою очередь, на митинге в Нью-Йорке раскритиковал действующую администрацию за экономические проблемы и беспокойство в мире, указывая, что она "запустила кризис и войну" на международной арене.

Несмотря на нынешнее информационное затишье, ранее в кампании Украина становилась темой ожесточенных дебатов. Во время дискуссии 10 сентября Трамп уклонялся от ответа, поддерживает ли победу Украины, подчеркивая желание "прекратить войну" и "спасти жизни". Харрис взамен критиковала Трампа за симпатии к авторитарным лидерам, заявив, что он больше заботится о диктаторах, чем о демократии.

Недавние дебаты между кандидатами в вице-президенты от демократов и республиканцев тему Украины вообще обошли. В то же время аналитики предполагают, что в случае победы обоих кандидатов возможны неожиданные изменения в политике в отношении Украины, хотя Харрис, по мнению экспертов, демонстрирует более последовательный и предсказуемый подход.

Неожиданный поворот: Харрис опережает Трампа в опросах в Айове