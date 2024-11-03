Неожиданный поворот: Харрис опережает Трампа в опросах в Айове
Киев • УНН
Камала Харрис лидирует в новом опросе в Айове с 47% против 44% у Трампа. Ее поддержка выросла благодаря голосам женщин и независимых избирателей, хотя в другом опросе Трамп сохраняет преимущество.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа в новом опросе среди вероятных избирателей в штате Айова, где Трамп ранее имел значительное преимущество на выборах 2016 и 2020 годов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Опрос, проведенный Des Moines Register/Mediacom Iowa Poll, показывает, что Харрис поддерживают 47% опрошенных, тогда как Трамп получил 44%. Это заметное смещение, учитывая, что в сентябре Трамп опережал Харрис на 4 процентных пункта.
Согласно опросу, рост поддержки Харрис связан с увеличением симпатий среди женщин, особенно старших и независимых избирателей. Несмотря на то, что преимущество Харрис находится в пределах статистической погрешности, это может указывать на потенциальные изменения в электоральных настроениях в штате, традиционно поддерживающем республиканцев.
Другой опрос, проведенный Emerson College/RealClearDefense в начале ноября, показал Трампу преимущество в 10 процентных пунктов, благодаря значительной поддержке среди мужчин и независимых избирателей. Зато Харрис пользуется популярностью среди молодых избирателей до 30 лет.
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