Предстоящие президентские выборы в Соединенных Штатах являются «вызовом» для Киева. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским СМИ, в частности AFP, передает УНН.

Будучи жизненно важным союзником, Соединенные Штаты предоставили Киеву десятки миллиардов долларов военной помощи после того, как россия начала вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, который утверждает, что сможет заставить стороны достичь урегулирования путем переговоров, поставит под сомнение дальнейшую поддержку Вашингтона.

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«Мы не можем повлиять ни на какие выборы. Конечно, Соединенные Штаты являются вызовом сегодня. И есть риски, которые, вероятно, никто из нас не может предвидеть», - сказал он журналистам.

Вероятный кандидат от демократов в Белый дом Камала Харрис тем временем повторила проукраинскую позицию президента Джо Байдена.

Зеленский сказал, что его команда поддерживала связь как с помощниками Харрис, так и с кампанией Трампа.

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«Я, как Президент Украины, должен, конечно, иметь диалог между своей командой и командами Байдена, Трампа, а сегодня Харрис», - сказал Зеленский.

«Мы должны иметь все эти контакты и говорить о том, каким может быть наше будущее, если та или иная сторона выиграет выборы», - сказал он.