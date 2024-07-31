Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опередила республиканца Дональда Трампа на 1%, наверстав разрыв, который образовался в последние недели, когда соперником Трампа был действующий американский президент Джо Байден. Об этом вечером 30 июля сообщает агентство Reuters, опираясь на новый опрос Reuters/Ipsos, передает УНН.

Детали

Трехдневный опрос, завершенный 28 июля, показал, что Харрис поддерживают 43% зарегистрированных избирателей, а Трампа - 42% (вероятная погрешность достигает 3,5%). Опрос Reuters/Ipsos на прошлой неделе также показывал рост рейтинга Харрис.

59-летняя Камала Харрис укрепила свою позицию как кандидата от Демократической партии за последние 10 дней - после того, как 81-летний Джо Байден подвергся давлению внутри своей партии и выбыл из гонки. С тех пор Харрис получила всплеск пожертвований и поддержки. говорится в сообщении.

Опрос показал, что зарегистрированные избиратели предпочитают подход Трампа к экономике, иммиграции и борьбе с преступностью, зато у Харрис избиратели считают лучшим план по здравоохранению.

В опросе приняли участие 1025 взрослых американцев, включая 876 зарегистрированных избирателей, он проводился онлайн на английском языке с 26 по 28 июля.

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