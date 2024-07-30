Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп запустит рекламную блиц-кампанию стоимостью 10 миллионов долларов в шести штатах США. Представители Трампа надеются противостоять всплеску энтузиазма в отношении представительницы от Демократической партии США, Камалы Харрис, соперницы республиканцев.

Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Кампания кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа начнет рекламный блиц, который будет стоить 10 миллионов долларов США. Действие рекламного проекта будет развернуто в шести штатах, которые находятся на поле противостояния, и в которых наблюдается всплеск энтузиазма избирателей и пожертвований в пользу представительницы Демократической партии США, Камалы Харрис.

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Справочно

После того, как на прошлой неделе президент Джо Байден отказался от участия в выборах и поддержал Харрис, она быстро консолидировала поддержку внутри Демократической партии и от крупных доноров. Она также вызвала новый толчок среди таких групп, как молодые избиратели, которых Байден пытался завоевать.

После месяцев нападок на пригодность Байдена к работе на должности, кампании Трампа пришлось переориентироваться, чтобы найти новый месседж, который можно было бы использовать против более молодой и динамичной 59-летней Харрис.

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