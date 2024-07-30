Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник сказал, что он «вероятно» в конце концов проведет дебаты с вице-президентом страны Камалой Харрис перед выборами в ноябре, но он оставил дверь открытой для отказа, пишет УНН со ссылкой на The Hill.

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«Ответ - да, я, вероятно, в конце концов буду дебатировать», - сказал Трамп Fox News, утверждая, что любые дебаты должны проводиться до начала досрочного голосования.

Тем не менее, Трамп перечислил причины, по которым он не будет участвовать, даже несмотря на то, что интервьюер предупредила, что это позволит его критикам сказать, что он напуган. Трамп указал на свое лидерство в общенациональных опросах и опросах в спорных штатах, хотя эти опросы показывают близость соперников в гонке. Он также утверждал, что общественность знает, как оба кандидата относятся к этим вопросам.

«Ответ - да, но я также могу привести доказательства в пользу того, чтобы этого не делать, - добавил Трамп. - Кроме того, мне не нравится поощрять фейковые новости... Они заработают десятки миллионов долларов на этих дебатах. Мне не нравится ABC».

Трамп и президент Байден договорились о двух дебатах, одни 27 июня и другие 10 сентября, организованные ABC News. Катастрофическое выступление Байдена на июньских дебатах вызвало призывы демократов отказаться от кандидатства, что он и сделал в начале этого месяца на фоне растущего давления, пишет издание.

Харрис заручилась поддержкой достаточного количества делегатов, чтобы стать вероятным кандидатом от демократов. Съезд демократов состоится 19-22 августа в Чикаго.

Харрис заявила, что готова к дебатам с Трампом, и она и ее кампания обвинили Трампа в том, что он сдал назад, чтобы попытаться избежать противостояния с глазу на глаз.

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Трамп заявил журналистам в прошлый вторник, что он «абсолютно» будет дебатировать с Харрис по крайней мере один раз до дня выборов.

Позже его кампания заявила, что не согласится на общие предвыборные дебаты с Харрис «до тех пор, пока демократы официально не определят своего кандидата».