Украина уверена в поддержке США после выборов: что сказал глава МИД

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина уверена в продолжении поддержки страны со стороны США после проведения президентских выборов. Об этом Сибига заявил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, передает УНН.

"Мы уверены в поддержке США, и после проведения выборов мы будем выстраивать тесные союзнические отношения с тем президентом, которого выберет американский народ. Мы уверены в двухпартийной поддержке США и поддержке народа, ведь эта война это не только об Украине, но и о восстановлении мирового порядка, построенного на нормах международного права, принципах Устава ООН", - сказал Сибига.

Он напомнил, что по состоянию на 31 августа именно США выделили Украине военную поддержку на 56,8 млрд евро, тогда как европейские страны - 54,6 млрд евро.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина призывает Европу осознать, что войска КНДР сейчас ведут агрессивную войну в Европе против украинского государства, отметив, что пока Запад боится эскалации и колеблется, россия действует и идет на эскалацию.