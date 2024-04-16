Байден и его жена заработали в прошлом году $620 тысяч

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
belii-domБелый дом
bloomberg-lpBloomberg L.P.
delaverДелавэр
dzhill-baidenДжилл Байден
virdzhiniyaВирджиния
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
  •  100116 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
  •  113869 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
  •  117419 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
  •  115913 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
  •  101102 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  202359 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  195013 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194842 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189526 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  129143 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Новости по теме
Байден и его жена заработали в прошлом году $620 тысяч

Байден и его жена заработали в прошлом году $620 тысяч

  •  5293 просмотра
США не будут сбивать дроны над Украиной - Кирби

США не будут сбивать дроны над Украиной - Кирби

  •  14300 просмотра
В Пенсильвании вспыхнул завод по производству снарядов для армии США

В Пенсильвании вспыхнул завод по производству снарядов для армии США

  •  13063 просмотра
BBC: Европейские компании помогают России строить корабли

BBC: Европейские компании помогают России строить корабли

  •  13961 просмотра
Нетаньяху дал поручение подготовить список целей в Иране

Нетаньяху дал поручение подготовить список целей в Иране

  •  14763 просмотра
В Хмельницкой области были слышны взрывы

В Хмельницкой области были слышны взрывы

  •  13560 просмотра
МВФ и Всемирный банк обсудят использование замороженных активов РФ для помощи Украине

МВФ и Всемирный банк обсудят использование замороженных активов РФ для помощи Украине

  •  14062 просмотра
Джонсон представил свой план помощи для Украины

Джонсон представил свой план помощи для Украины

  •  13030 просмотра
Нетаньяху: международное сообщество должно "объединиться в противостоянии этой иранской агрессии"

Нетаньяху: международное сообщество должно "объединиться в противостоянии этой иранской агрессии"

  •  12724 просмотра
МАГАТЭ предложит Украине и России проверить техническое состояние Запорожской АЭС

МАГАТЭ предложит Украине и России проверить техническое состояние Запорожской АЭС

  •  12140 просмотра

Популярные

В Донецкой области погиб активист и военный Павел Петриченко

В Донецкой области погиб активист и военный Павел Петриченко

  •  19963 просмотра
"Шахеды" в небе Украины звучат так же, как и в небе Ближнего Востока: Зеленский сделал еще один намек партнерам

"Шахеды" в небе Украины звучат так же, как и в небе Ближнего Востока: Зеленский сделал еще один намек партнерам

  •  25709 просмотра
США ввели новые санкции против режима в Беларуси

США ввели новые санкции против режима в Беларуси

  •  42835 просмотра
Еврокомиссия одобрила План Украины, открывающий путь к выплатам из фонда в 50 млрд евро

Еврокомиссия одобрила План Украины, открывающий путь к выплатам из фонда в 50 млрд евро

  •  25540 просмотра
Поступления валютной выручки через одесские порты увеличились до 50 млрд грн - Кипер

Поступления валютной выручки через одесские порты увеличились до 50 млрд грн - Кипер

  •  53390 просмотра

Публикации

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  308985 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  346241 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  361490 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  364568 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  399122 просмотра

Байден и его жена заработали в прошлом году $620 тысяч

В 2023 году президент США Джо Байден и его жена Джилл заработали 620 000 долларов, уплатили 146 600 долларов федерального подоходного налога и 34 400 долларов налогов штатов, а также пожертвовали 20 000 долларов 17 благотворительным организациям, в том числе 5 000 долларов Фонду Бо Байдена.

Экономика •   •  5293 просмотра
Байден и его жена заработали в прошлом году $620 тысяч

США не будут сбивать дроны над Украиной - Кирби

Соединенные Штаты не будут сбивать российские беспилотники над Украиной, зато будут предоставлять оружие и средства противовоздушной обороны украинским военным.

Война •   •  14300 просмотра
США не будут сбивать дроны над Украиной - Кирби

В Пенсильвании вспыхнул завод по производству снарядов для армии США

На заводе General Dynamics в Скрентоне, штат Пенсильвания, который производит артиллерийские снаряды для армии США, вспыхнул небольшой пожар, но его быстро потушили, обошлось без жертв.

Общество •   •  13063 просмотра
В Пенсильвании вспыхнул завод по производству снарядов для армии США

BBC: Европейские компании помогают России строить корабли

Европейские компании продолжают поставлять компоненты на российские верфи, строящие корабли ВМФ, несмотря на санкции, помогая России укреплять свой военный потенциал.

Война •   •  13961 просмотра
BBC: Европейские компании помогают России строить корабли

Нетаньяху дал поручение подготовить список целей в Иране

Нетаньяху приказал израильским военным подготовить варианты взвешенного ответа против Ирана, который "пошлет сигнал", но позволит избежать жертв после того, как массированная атака Ирана на Израиль будет отбита.

Война •   •  14763 просмотра
Нетаньяху дал поручение подготовить список целей в Иране

В Хмельницкой области были слышны взрывы

В Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы, свидетельствующие о возможной атаке беспилотников, сообщает Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  13560 просмотра
В Хмельницкой области были слышны взрывы

МВФ и Всемирный банк обсудят использование замороженных активов РФ для помощи Украине

Встречи МВФ и Всемирного банка на этой неделе имеют целью обсудить разблокирование замороженных российских активов для поддержки сопротивления Украины и ее долгосрочного восстановления.

Война •   •  14062 просмотра
МВФ и Всемирный банк обсудят использование замороженных активов РФ для помощи Украине

Джонсон представил свой план помощи для Украины

Джонсон планирует представить четыре отдельных законопроекта, направленных на помощь Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам национальной безопасности, включая использование конфискованных российских активов для помощи Украине.

Война •   •  13030 просмотра
Джонсон представил свой план помощи для Украины

Нетаньяху: международное сообщество должно "объединиться в противостоянии этой иранской агрессии"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество объединиться против иранской агрессии, которую он охарактеризовал как полномасштабную кампанию, угрожающую миру во всем мире и всему ближневосточному региону.

Война •   •  12724 просмотра
Нетаньяху: международное сообщество должно "объединиться в противостоянии этой иранской агрессии"

МАГАТЭ предложит Украине и России проверить техническое состояние Запорожской АЭС

МАГАТЭ планирует предложить России и Украине провести оценку технического состояния неработающей Запорожской АЭС в 2024 году.

Война •   •  12140 просмотра
МАГАТЭ предложит Украине и России проверить техническое состояние Запорожской АЭС