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Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг TikTok
Байден и Си обсудили интерес США к защите национальной безопасности в отношении TikTok, который контролируется китайской компанией.
США намерены отменить запрет на экспорт сжиженного природного газа
Администрация США готова снять запрет на новые экспортные контракты по сжиженному природному газу (СПГ), чтобы получить одобрение Конгресса на новый пакет помощи Украине.
В Астрахани суд назначил местной жительнице штраф за фото с изображением радуги
Житель Астрахани был оштрафован за то, что в 2016 году разместил в социальных сетях фотографию радуги, которая была расценена как демонстрация экстремистской символики.
В Иерусалиме протестующие попытались прорваться к резиденции Нетаньяху
Протестующие в Иерусалиме пытались прорваться к резиденции Нетаньяху, требуя освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС, и замены премьер-министра.
На Филиппинах объявили предупреждение об угрозе цунами
Предупреждение о цунами объявлено для прибрежных районов филиппинских провинций Батанес, Кагаян, Северный Илокос и Изабела после мощного землетрясения, произошедшего у побережья Тайваня.
Два мощных землетрясения произошли неподалеку от Тайваня
Два мощных землетрясения магнитудой 7,5 и 6,6 произошли вблизи Тайваня, вызвав обрушение зданий и разрушения в городе Хуалянь.
Кирби: США ищут способы предоставить экстренную поддержку для Украины
Администрация США будет продолжать искать пути предоставления чрезвычайной поддержки Украине в ожидании одобрения Конгрессом большего пакета помощи, как это было в прошлом месяце с пакетом чрезвычайной помощи Пентагона на сумму 300 миллионов долларов.
В Турции произошли беспорядки из-за снятия оппозиционера с выборов
В нескольких турецких городах, включая Хаккари, Измир и Ван, вспыхнули беспорядки из-за снятия оппозиционного кандидата Абдуллы Зейдана с выборов избирательной комиссией провинции Ван, что привело к столкновениям с полицией, задержаниям и ранениям.
Reuters: предупреждение о цунами после землетрясения магнитудой 7,5 к юго-западу от Японии
На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов, вызвав предупреждение о цунами высотой до 3 метров на острове Окинава.
Ники Минаж, Билли Айлиш, Кэти Перри и другие музыканты подписали письмо против искусственного интеллекта
Группа из 200 музыкантов, среди которых Билли Эйлиш, Ники Минаж, Кэти Перри и другие, подписали открытое письмо с призывом к технологическим компаниям не подрывать человеческое творчество безответственным использованием инструментов искусственного интеллекта, которые могут воровать голоса и изображения артистов.