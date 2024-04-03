Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг TikTok

Президент США Джо Байден и председатель Китая Си Цзиньпин во время телефонного разговора коснулись ситуации вокруг социальной сети TikTok. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга, передает УНН.

Детали

По словам Кирби, глава Белого дома сообщил главе КНР, что дело не в запрете применения, а в заинтересованности Соединенных Штатов в его отчуждении для защиты национальных интересов страны "в сфере безопасности и безопасности этих американцев".

На вопрос, обсуждали ли представители Белого дома с бывшим министром финансов США Стивеном Мнучином планы приобретения TikTok, которые он имеет, Кирби заявил, что ему неизвестно об этом.

Дополнение

Ранее стало известно, что палата представителей США разработала законопроект, по которому доступ к TikTok могут ограничить на территории США. В документе отмечается, что соцсеть представляет угрозу национальной безопасности страны, поскольку контролируется "иностранными противниками". Согласно проекту, чтобы избежать блокировки TikTok в Соединенных Штатах, ByteDance будет вынуждена продать соцсеть.

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