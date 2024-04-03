Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг TikTok

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
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Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

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"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
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"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  115678 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  110464 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

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Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
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Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  97571 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
1 апреля 2024, 14:16  •  119742 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

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Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  117915 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118648 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  199329 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

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27 марта 2024, 10:45  •  442866 просмотра

Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг TikTok

Байден и Си обсудили интерес США к защите национальной безопасности в отношении TikTok, который контролируется китайской компанией.

политика •   •  11269 просмотра
Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг TikTok

США намерены отменить запрет на экспорт сжиженного природного газа

Администрация США готова снять запрет на новые экспортные контракты по сжиженному природному газу (СПГ), чтобы получить одобрение Конгресса на новый пакет помощи Украине.

Экономика •   •  15259 просмотра
США намерены отменить запрет на экспорт сжиженного природного газа

В Астрахани суд назначил местной жительнице штраф за фото с изображением радуги

Житель Астрахани был оштрафован за то, что в 2016 году разместил в социальных сетях фотографию радуги, которая была расценена как демонстрация экстремистской символики.

Криминал и ЧП •   •  15795 просмотра
В Астрахани суд назначил местной жительнице штраф за фото с изображением радуги

В Иерусалиме протестующие попытались прорваться к резиденции Нетаньяху

Протестующие в Иерусалиме пытались прорваться к резиденции Нетаньяху, требуя освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС, и замены премьер-министра.

Общество •   •  15002 просмотра
В Иерусалиме протестующие попытались прорваться к резиденции Нетаньяху

На Филиппинах объявили предупреждение об угрозе цунами

Предупреждение о цунами объявлено для прибрежных районов филиппинских провинций Батанес, Кагаян, Северный Илокос и Изабела после мощного землетрясения, произошедшего у побережья Тайваня.

Новости Мира •   •  12971 просмотра
На Филиппинах объявили предупреждение об угрозе цунами

Два мощных землетрясения произошли неподалеку от Тайваня

Два мощных землетрясения магнитудой 7,5 и 6,6 произошли вблизи Тайваня, вызвав обрушение зданий и разрушения в городе Хуалянь.

Новости Мира •   •  12844 просмотра
Два мощных землетрясения произошли неподалеку от Тайваня

Кирби: США ищут способы предоставить экстренную поддержку для Украины

Администрация США будет продолжать искать пути предоставления чрезвычайной поддержки Украине в ожидании одобрения Конгрессом большего пакета помощи, как это было в прошлом месяце с пакетом чрезвычайной помощи Пентагона на сумму 300 миллионов долларов.

Война •   •  17500 просмотра
Кирби: США ищут способы предоставить экстренную поддержку для Украины

В Турции произошли беспорядки из-за снятия оппозиционера с выборов

В нескольких турецких городах, включая Хаккари, Измир и Ван, вспыхнули беспорядки из-за снятия оппозиционного кандидата Абдуллы Зейдана с выборов избирательной комиссией провинции Ван, что привело к столкновениям с полицией, задержаниям и ранениям.

Общество •   •  14962 просмотра
В Турции произошли беспорядки из-за снятия оппозиционера с выборов

Reuters: предупреждение о цунами после землетрясения магнитудой 7,5 к юго-западу от Японии

На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов, вызвав предупреждение о цунами высотой до 3 метров на острове Окинава.

Новости Мира •   •  13330 просмотра
Reuters: предупреждение о цунами после землетрясения магнитудой 7,5 к юго-западу от Японии

Ники Минаж, Билли Айлиш, Кэти Перри и другие музыканты подписали письмо против искусственного интеллекта

Группа из 200 музыкантов, среди которых Билли Эйлиш, Ники Минаж, Кэти Перри и другие, подписали открытое письмо с призывом к технологическим компаниям не подрывать человеческое творчество безответственным использованием инструментов искусственного интеллекта, которые могут воровать голоса и изображения артистов.

Культура •   •  13149 просмотра
Ники Минаж, Билли Айлиш, Кэти Перри и другие музыканты подписали письмо против искусственного интеллекта