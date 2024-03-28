Центр противодействия дезинформации разоблачил сеть TikTok-каналов, которые распространяют российскую пропаганду

В соцсети TikTok существует целая сеть по распространению враждебной дезинформации относительно Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Детали

Центр и Кибердепартамент СБУ обнаружили сеть инструментов распространения вражеской дезинформации в TikTok - предупредили в ЦПД

В ведомстве также подготовили список каналов, которые занимаются распространением враждебной пропаганды.

Украинские разработчики создали платформу на базе ИИ, которая выявляет вражеские фейки

Отмечается, что списки созданы по информации по состоянию на 27.03.2024. В ЦПД призывают украинцев сообщать о враждебных TikTok-каналах на почту - [email protected]

Эти списки помогут вам избегать каналов, которые являются инструментом распространения враждебной дезинформации, манипуляций и неправды - отмечают в Центре противодействия дезинформации.

Напомним

СБУ сообщили о подозрении киевскому блогеру, который позиционировал себя как "политэксперт" и распространял фейки о войне в Украине