Украинские разработчики создали платформу на базе ИИ, которая выявляет вражеские фейки

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Киев • УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Украинские разработчики создали платформу Mantis Analytics на базе ИИ. Она умеет мониторить, анализировать события и выявлять манипуляции в информационном пространстве, передает УНН с ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Детали

По словам министра, платформа Mantis в режиме реального времени обрабатывает тысячи сообщений и гигабайты данных из СМИ, соцсетей, информационных платформ. Затем компонует все на интерактивной карте.

Данные помогают эффективнее противодействовать дезинформации и вражеской пропаганде. Ведь каждый может увидеть, как россияне распространяют фейки и обмениваются информацией.

"Mantis — лишь одна из уникальных разработок, которую создали украинцы и протестировали в рамках defense-tech-кластера Brave1. Далее — больше технологий и инноваций. Если вы уже работаете над проектами в оборонной сфере — подавайте их через платформу Brave1", - добавил Федоров.

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