Українські розробники створили платформу на базі ШІ, яка виявляє ворожі фейки

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За словами міністра, платформа Mantis у режимі реального часу обробляє тисячі повідомлень та гігабайти даних зі ЗМІ, соцмереж, інформаційних платформ. Потім компонує все на інтерактивній карті.

Дані допомагають ефективніше протидіяти дезінформації й ворожій пропаганді. Адже кожен може побачити, як росіяни поширюють фейки та обмінюються інформацією.

"Mantis — лише одна з унікальних розробок, яку створили українці та протестували в межах defense-tech-кластера Brave1. Далі — більше технологій та інновацій. Якщо ви вже працюєте над проєктами в оборонній сфері — подавайте їх через платформу Brave1", - додав Федоров.

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