Президент США Джо Байден не поедет на Олимпиаду в Париж. Зато на церемонии открытия Олимпийских игр делегацию США возглавит первая леди - Джил Байден, а на церемонии закрытия - второй джентльмен США Дуглас Эмхофф, передает УНН со ссылкой на Белый дом.

"Президент Джозеф Р. Байден-младший объявил о назначении четырех президентских делегаций в Париж, Франция, для участия в церемониях открытия и закрытия и событиях Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже 2024 года", - говорится в сообщении Белого дома.

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Детали

Доктор Джилл Байден, первая леди Соединенных Штатов, возглавит делегацию на открытии Олимпийских игр. Церемония открытия состоится 26 июля 2024 года.

Господин Дуглас Эмхофф, второй джентльмен Соединенных Штатов, возглавит делегацию на закрытии Олимпийских игр. Церемония закрытия состоится 11 августа 2024 года.

Почтенная Тэмми Дакворт, сенатор США, возглавит делегацию на открытии Паралимпийских игр. Церемония открытия состоится 28 августа 2024 года.

Уважаемый Ксавьер Бесерра, секретарь Департамента здравоохранения и социальных служб США, возглавит делегацию на закрытии Паралимпийских игр. Церемония закрытия состоится 8 сентября 2024 года.

"Отдельные члены каждой президентской делегации будут объявлены позже", - добавили в Белом доме.

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