Сборная США имеет все шансы завоевать наибольшее количество медалей на Олимпийских играх в Париже, которые откроются через месяц. Об этом говорится в прогнозе от Nielsen Gracenote Sports, передает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Главная интрига заключается в том, что американцы могут также возглавить список обладателей золотых медалей в конкуренции с Китаем.

По прогнозам, США получат в свою копилку 123 медали: 37 золотых, 34 серебряных и 52 бронзовые. Вместо этого Китай прогнозирует 87 медалей, из которых 36 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовых.

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В целом же первое десятка лидеров Олимпиады-2024 выглядит так: Великобритания (62-14), Франция (56-29), Австралия (48-13), Япония (46-12), Италия (46-11), Германия (37). -10), Нидерланды (34-17), Южная Корея (29-8).

Дополнение

Аналитики также ожидают, что Франция сможет получить несколько десятков медалей, ведь страны-хозяева всегда получают большое количество побед.

Также неизвестным фактором для прогноза стали российские и белорусские спортсмены. Последние два года они отсутствовали на большинстве международных соревнований из-за войны в Украине. Gracenote признает , что до сих пор неясно, сколько будет участвовать, и их влияние трудно учесть в прогнозе .

Напомним

Накануне проведения в Париже соревнований по плаванию в рамках Олимпийских игр в воде Сены выявлен повышенный уровень опасных бактерий. это вызвало обеспокоенность по поводу безопасности спортсменов, потому что соревнования хотели проводиться в реке.