Олімпіада-2024: аналітики прогнозують, що США стане лідером за кількістю медалей
Київ • УНН
За прогнозами, США завоюють найбільше медалей (123) на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, в тому числі 37 золотих. Також очікується, що Китай може здобути 36 золотих медалей.
Збірна зі США має всі шанси завоювати найбільшу кількість медалей на Олімпійських іграх у Парижі, які відкриються через місяць. Про це йдеться в прогнозі від Nielsen Gracenote Sports, передає Associated Press, пише УНН.
Деталі
Головна інтрига полягає в тому, чи американці зможуть також очолити список володарів золотих медалей у конкуренції з Китаєм.
За прогнозами, США отримають у свою скарбничку 123 медалі: 37 золотих, 34 срібних та 52 бронзові. Натомість Китаю прогнозують 87 медалей, з яких 36 золотих, 29 срібних та 22 бронзових.
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Загалом же перше десятка лідерів Олімпіади-2024 виглядає так: Великобританія (62-14), Франція (56-29), Австралія (48-13), Японія (46-12), Італія (46-11), Німеччина (37). -10), Нідерланди (34-17), Південна Корея (29-8).
Доповнення
Аналітики також очікують, що Франція зможе отримати декілька десятків медалей, адже країни-господарі завжди отримують велику кількість перемог.
Також невідомим фактором для прогнозу стали російські та білоруські спортсмени. Останні два роки вони були відсутні на більшості міжнародних змагань через війну в Україні. Gracenote визнає , що досі незрозуміло, скільки візьме участь, і їхній вплив важко врахувати в прогнозі .
Нагадаємо
Напередодні проведення у Парижі змагань із плавання в рамках Олімпійських ігор у воді Сени виявлено підвищений рівень небезпечних бактерій. Це викликало занепокоєння щодо безпеки спортсменів, адже змагання хотіли проводити у річці.