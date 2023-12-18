Автомобиль врезался в кортеж президента Джо Байдена

В воскресенье автомобиль въехал в припаркованный внедорожник, охранявший кортеж президента США Джо Байдена. Президент США в безопасности. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Автомобиль врезался в автомобиль, который Секретная служба использовала для блокирования перекрестка возле офиса кампании Байдена в Уилмингтоне. После столкновения автомобиль попытался продолжить движение к закрытому перекрестку, но Секретная служба окружила автомобиль и нацелилась на водителя, которому приказали выйти с поднятыми руками.

На телевизионных изображениях видно, как работники службы безопасности сопровождают Байдена к его бронированному внедорожнику после аварии. Затем он и первая леди Джилл Байден поехали домой в резиденцию пары в Уилмингтоне, и они в безопасности.

Инцидент произошел в штате Делавэр после того, как супруги Байденов поужинали с работниками кампании в офисе.