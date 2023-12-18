Автомобиль врезался в кортеж президента Джо Байдена

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На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
15 декабря  •  216231 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
15 декабря  •  228002 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
15 декабря  •  190607 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
15 декабря  •  183605 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
14 декабря  •  232891 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
14 декабря  •  220022 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
14 декабря  •  178364 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
14 декабря  •  155769 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
14 декабря  •  154488 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
14 декабря  •  138440 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

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Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
14 декабря  •  127293 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
13 декабря  •  109695 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

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Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
13 декабря  •  141441 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

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Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
13 декабря  •  149646 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

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Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
13 декабря  •  139691 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

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Уничтожен взводный опорный пункт российских войск: ГУР подтвердил проникновение ДРГ на российскую территорию

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Автомобиль столкнулся с припаркованным внедорожником в кортеже президента Джо Байдена возле его предвыборного офиса в Уилмингтоне; президент и первая леди в безопасности.

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Министерство обороны Тайваня сообщило, что два китайских воздушных шара-разведчика пересекли срединную линию Тайваньского пролива, двигаясь на восток на высоте 8,2 км, после чего исчезли. Кроме того, военные острова заметили поблизости шесть китайских самолетов и два корабля.

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Военные Тайваня заметили возле острова два китайских воздушных шара-шпионажа

16 человек погибли во время сильных штормов в Аргентине и Уругвае

Сильный шторм в Аргентине и Уругвае привел к гибели 16 человек: жертвами падения веток, обвала стены и сильного ветра. Президент Милей посетил пострадавшее место.

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16 человек погибли во время сильных штормов в Аргентине и Уругвае

США заявили, что пуск ракеты КНДР подрывает региональную безопасность

США осуждают запуск баллистической ракеты Северной Кореей как нарушение резолюций ООН и угрозу региональной безопасности. Запуск рассматривается как имеющий дестабилизирующий эффект, несмотря на то, что не представляет прямой угрозы для США и их союзников.

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США заявили, что пуск ракеты КНДР подрывает региональную безопасность

Литва призвала лишить Венгрию права голоса в ЕС

Депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене призвала ЕС рассмотреть возможность лишения Венгрии права голоса, обвинив премьер-министра Виктора Орбана в подрыве ЕС в пользу России.

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Польские перевозчики расширят блокаду на ПП "Дорогуск" участием фермеров

Польские перевозчики и фермеры из ассоциации "Объединенное село" намерены расширить блокаду пограничного пункта пропуска "Дорогуск", требуя изменений в аграрной политике, в том числе прекращения импорта сахара из Украины.

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Польские перевозчики расширят блокаду на ПП "Дорогуск" участием фермеров

Япония созывает совет нацбезопасности в связи с ракетным запуском КНДР

Премьер-министр страны Фумио Кисида поручил обеспечить безопасность населения.

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Япония созывает совет нацбезопасности в связи с ракетным запуском КНДР

Возле антарктической станции вылупились первые птенцы субантарктических пингвинов

Возле станции "Академик Вернадский" вылупились первые птенцы субантарктических пингвинов: из 11 яиц родилось 8, и ожидается бэби-бум, поскольку здесь обитает более 5,3 тысячи пингвинов.

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Spotify официально прекратил свою деятельность в России: 14 декабря было ликвидировано местное юридическое лицо Spotify LLC. Сервис уже прекратил работу в России с апреля 2022 года.

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На юге Италии взорвали здание площадью 6 тысяч квадратных метров.

Шестиэтажный дом в Калабрии, конфискованный у мафии и не используемый с 2012 года, был снесен с помощью 400 кг тротила как символ борьбы государства с организованной преступностью.

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На юге Италии взорвали здание площадью 6 тысяч квадратных метров.