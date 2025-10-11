$41.510.00
Байден проходит лучевую терапию от рака простаты - представитель

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Бывший президент США Джо Байден проходит лучевую терапию и гормональную терапию от рака простаты, диагностированного в мае. В сентябре Байден, которому в следующем месяце исполнится 83 года, прошел операцию Мооса для удаления раковых клеток с кожи.

Байден проходит лучевую терапию от рака простаты - представитель

Бывший президент США Джо Байден проходит лучевую терапию от рака простаты, диагностированного в мае. Об этом сообщил в субботу его представитель, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В рамках плана лечения рака простаты президент Байден сейчас проходит лучевую терапию и гормональную терапию 

– сказал представитель.

Байдену, которому в следующем месяце исполнится 83 года, в сентябре была проведена процедура, известная как операция Мооса, для удаления раковых клеток с кожи.

"Не жалейте его": Трамп заявил, что не сочувствует Байдену из-за диагностированного рака01.06.25, 01:23 • 21939 просмотров

Добавим

Бывший президент-демократ в мае сообщил, что ему поставили диагноз метастатический рак простаты. Его команда заявила, что болезнь была агрессивной, но чувствительной к гормонам, то есть она, вероятно, реагировала на лечение.

Диагноз стал неожиданностью для Байдена: бывший президент США отрицал, что скрывал рак21.05.25, 10:33 • 3737 просмотров

Антонина Туманова

