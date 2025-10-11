Байден проходит лучевую терапию от рака простаты - представитель
Киев • УНН
Бывший президент США Джо Байден проходит лучевую терапию и гормональную терапию от рака простаты, диагностированного в мае. В сентябре Байден, которому в следующем месяце исполнится 83 года, прошел операцию Мооса для удаления раковых клеток с кожи.
Бывший президент США Джо Байден проходит лучевую терапию от рака простаты, диагностированного в мае. Об этом сообщил в субботу его представитель, передает УНН со ссылкой на Reuters.
В рамках плана лечения рака простаты президент Байден сейчас проходит лучевую терапию и гормональную терапию
Байдену, которому в следующем месяце исполнится 83 года, в сентябре была проведена процедура, известная как операция Мооса, для удаления раковых клеток с кожи.
Добавим
Бывший президент-демократ в мае сообщил, что ему поставили диагноз метастатический рак простаты. Его команда заявила, что болезнь была агрессивной, но чувствительной к гормонам, то есть она, вероятно, реагировала на лечение.
