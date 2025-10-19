Джо Байден впервые появился на публике после начала лучевой терапии рака простаты – NYP
Киев • УНН
Бывший президент США Джо Байден впервые появился на публике после того, как на прошлой неделе стало известно о его пятинедельном курсе лучевой и гормональной терапии для лечения рака простаты четвертой стадии. 82-летнего политика сфотографировали во время вечерней мессы в римско-католической церкви Святого Иосифа на Брендивайне, которую он посещает десятилетиями. Об этом говорится в материале New York Post, пишет УНН.
Подробности
Байден шел медленно, держась за женщину для поддержки, а заметный шрам над правым глазом напоминал о недавней операции по удалению рака кожи. После 50-минутной службы он поприветствовал прихожан возле церкви.
Представители бывшего президента подтвердили, что терапия продлится около пяти недель. Врачи охарактеризовали его рак как высокой степени, с оценкой по шкале Глисона девять из десяти, хотя он чувствителен к гормонам, что позволяет проводить лечение медикаментами и лучевой терапией.
Как пояснили специалисты, "высокодифференцированные" клетки значительно отличаются от нормальных, ведут себя агрессивнее и имеют большую вероятность распространения за пределы простаты. Байден сейчас принимает гормональные таблетки и находится под постоянным наблюдением врачей.
