Джо Байден впервые появился на публике после начала лучевой терапии рака простаты – NYP

16:40 • 3632 просмотра
Враг готов к массированному удару по Украине – атака возможна в течение 48-72 часов – мониторинг
Эксклюзив
15:10 • 15226 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
14:19 • 14791 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 17881 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 25946 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 40240 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 51772 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 47030 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 46098 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 53550 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Вооруженные столкновения между Афганистаном и Пакистаном: стороны заключили немедленное перемирие в Дохе
В Германии среди украинских беженцев выявили сотни граждан Венгрии - Welt
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминов
путин видит в войне против Украины свою "историческую миссию" - FT
Пророссийский евродепутат от Румынии пригрозила "переломать ноги Зеленскому"
публикации
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октября
Эксклюзив
15:10 • 15226 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминов
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несет
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 111077 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещено
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 156173 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Блогеры
Биньямин Нетаньяху
Александр Сырский
Украина
Соединённые Штаты
Херсонская область
Донецкая область
Китай
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильамс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фото
Джо Байден впервые появился на публике после начала лучевой терапии рака простаты – NYP

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Бывший президент США Джо Байден впервые появился на публике после начала пятинедельного курса лучевой и гормональной терапии от рака простаты четвертой стадии. 82-летнего политика сфотографировали во время вечерней мессы в церкви, которую он посещает десятилетиями.

Джо Байден впервые появился на публике после начала лучевой терапии рака простаты – NYP

Бывший президент США Джо Байден впервые появился на публике после того, как на прошлой неделе стало известно о его пятинедельном курсе лучевой и гормональной терапии для лечения рака простаты четвертой стадии. 82-летнего политика сфотографировали во время вечерней мессы в римско-католической церкви Святого Иосифа на Брендивайне, которую он посещает десятилетиями. Об этом говорится в материале New York Post, пишет УНН.

Подробности

Байден шел медленно, держась за женщину для поддержки, а заметный шрам над правым глазом напоминал о недавней операции по удалению рака кожи. После 50-минутной службы он поприветствовал прихожан возле церкви.

Байден проходит лучевую терапию от рака простаты - представитель11.10.25, 20:12 • 4547 просмотров

Представители бывшего президента подтвердили, что терапия продлится около пяти недель. Врачи охарактеризовали его рак как высокой степени, с оценкой по шкале Глисона девять из десяти, хотя он чувствителен к гормонам, что позволяет проводить лечение медикаментами и лучевой терапией.

Как пояснили специалисты, "высокодифференцированные" клетки значительно отличаются от нормальных, ведут себя агрессивнее и имеют большую вероятность распространения за пределы простаты. Байден сейчас принимает гормональные таблетки и находится под постоянным наблюдением врачей.

"Не жалейте его": Трамп заявил, что не сочувствует Байдену из-за диагностированного рака01.06.25, 01:23 • 21945 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Карцинома
Дональд Трамп
Джо Байден