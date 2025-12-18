Белый дом заявляет, что США "повезет", если Трамп останется на посту "еще дольше"

$42.340.15
49.630.04
ukenru
Эксклюзив
13:04 • 5022 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
12:29 • 10837 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
12:00 • 2302 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
11:31 • 10239 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 12365 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 13030 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
08:07 • 20663 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
18 декабря, 07:18 • 29968 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 40505 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 56344 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.8м/с
75%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Туман и до +6 тепла днем: какой будет погода в Украине 18 декабряPhoto18 декабря, 04:04 • 16302 просмотра
Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника18 декабря, 04:23 • 38822 просмотра
Великобритания завершает подготовку войск для миротворческой миссии в Украине18 декабря, 05:08 • 14717 просмотра
россияне массированно атаковали Черкассы: целились по критической инфраструктуре, есть пострадавшиеPhoto18 декабря, 05:25 • 35268 просмотра
Переименование "копейки" в "шаг": Рада поддержала закон в первом чтенииPhoto09:48 • 19871 просмотра
публикации
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
12:29 • 10837 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 10839 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 51514 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 49679 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 45835 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Кошта
Барт Де Вевер
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Европа
Польша
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 10839 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 23989 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 23523 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 30399 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 35851 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетная система С-400
Дипломатка
9К720 Искандер

Белый дом заявляет, что США "повезет", если Трамп останется на посту "еще дольше"

Киев • УНН

 • 1162 просмотра

В Белом доме заявили, что США «повезет», если Дональд Трамп останется на посту президента «еще дольше».

Белый дом заявляет, что США "повезет", если Трамп останется на посту "еще дольше"

Белый дом заявил, что Соединенным Штатам "повезет", если президент США Дональд Трамп останется на посту дольше, после того как адвокат Алан Дершовиц сообщил Wall Street Journal, что поделился черновиком своей новой книги, в которой исследует возможность третьего президентского срока, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Трамп и его администрация неоднократно намекали на возможность баллотироваться в 2028 году, несмотря на то, что 22-я поправка к конституции страны запрещает президентам избираться на третий срок.

"Никогда не было администрации, которая достигла бы столько же за менее чем один год, чем администрация Трампа", – сказала пресс-секретарь Белого дома Абигейл Джексон в электронном письме в четверг.

"Американскому народу повезет, если президент Трамп останется на посту еще дольше", - сказала она.

Белый дом не сразу ответил на запрос Axios в среду вечером о комментарии, в котором спрашивал, планирует ли президент баллотироваться на еще один срок.

В интервью, опубликованном в четверг, Дершовиц рассказал WSJ, что он посоветовал Трампу: "Непонятно, может ли президент стать президентом на третий срок, и непонятно, допустимо ли это", хотя и добавил: "Я не думаю, что он будет баллотироваться на третий срок".

Книга Дершовица "Может ли президент Трамп конституционно отслужить третий срок?" должна выйти в следующем году.

Ранее он был адвокатом Трампа во время первого судебного разбирательства дела об импичменте президента США и сказал WSJ, что сообщил Трампу, что конституция не содержит четкой информации о возможности еще одного срока. Президент США планирует прочитать его проект, добавил он.

Руководитель аппарата Трампа Сьюзи Уайлз в своем интервью Vanity Fair, опубликованном во вторник, опровергла предположения, что Трамп нарушит 22-ю поправку, хотя и сказала, что он "развлекается", зная, что его комментарии "сводят людей с ума".

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон заявил в октябре, что он "не видит пути" для Трампа баллотироваться на выборах 2028 года, что побудило президента США признать, что "вполне очевидно", что он не может быть избран снова.

Трамп аннулировал большинство указов Байдена из-за "автоподписи" и намекнул на свой третий президентский срок28.11.25, 22:34 • 5845 просмотров

Впрочем, Трамп ранее настаивал, что он "не шутит" насчет третьего срока и "хотел бы" снова баллотироваться на пост президента.

Его магазин Trump Store даже начал продавать кепку "Trump 2028" в этом году, поощряя сторонников "сделать заявление".

Дершовиц рассказал WSJ, что один из сценариев, при котором Трамп может снова стать президентом, может включать потенциальное определение окончательных результатов Конгрессом.

Дершовиц теоретизирует, что если бы Трампа объявили победителем других выборов, члены Коллегии выборщиков могли бы воздержаться от голосования, когда они встретятся, чтобы проголосовать, в конечном итоге оставив выборы на усмотрение Конгресса.

"Он считал это интересным как интеллектуальный вопрос", - сказал Дершовиц WSJ.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Выборы в США
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты