Белый дом заявляет, что США "повезет", если Трамп останется на посту "еще дольше"

Белый дом заявил, что Соединенным Штатам "повезет", если президент США Дональд Трамп останется на посту дольше, после того как адвокат Алан Дершовиц сообщил Wall Street Journal, что поделился черновиком своей новой книги, в которой исследует возможность третьего президентского срока, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Трамп и его администрация неоднократно намекали на возможность баллотироваться в 2028 году, несмотря на то, что 22-я поправка к конституции страны запрещает президентам избираться на третий срок.

"Никогда не было администрации, которая достигла бы столько же за менее чем один год, чем администрация Трампа", – сказала пресс-секретарь Белого дома Абигейл Джексон в электронном письме в четверг.

"Американскому народу повезет, если президент Трамп останется на посту еще дольше", - сказала она.

Белый дом не сразу ответил на запрос Axios в среду вечером о комментарии, в котором спрашивал, планирует ли президент баллотироваться на еще один срок.

В интервью, опубликованном в четверг, Дершовиц рассказал WSJ, что он посоветовал Трампу: "Непонятно, может ли президент стать президентом на третий срок, и непонятно, допустимо ли это", хотя и добавил: "Я не думаю, что он будет баллотироваться на третий срок".

Книга Дершовица "Может ли президент Трамп конституционно отслужить третий срок?" должна выйти в следующем году.

Ранее он был адвокатом Трампа во время первого судебного разбирательства дела об импичменте президента США и сказал WSJ, что сообщил Трампу, что конституция не содержит четкой информации о возможности еще одного срока. Президент США планирует прочитать его проект, добавил он.

Руководитель аппарата Трампа Сьюзи Уайлз в своем интервью Vanity Fair, опубликованном во вторник, опровергла предположения, что Трамп нарушит 22-ю поправку, хотя и сказала, что он "развлекается", зная, что его комментарии "сводят людей с ума".

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон заявил в октябре, что он "не видит пути" для Трампа баллотироваться на выборах 2028 года, что побудило президента США признать, что "вполне очевидно", что он не может быть избран снова.

Трамп аннулировал большинство указов Байдена из-за "автоподписи" и намекнул на свой третий президентский срок

Впрочем, Трамп ранее настаивал, что он "не шутит" насчет третьего срока и "хотел бы" снова баллотироваться на пост президента.

Его магазин Trump Store даже начал продавать кепку "Trump 2028" в этом году, поощряя сторонников "сделать заявление".

Дершовиц рассказал WSJ, что один из сценариев, при котором Трамп может снова стать президентом, может включать потенциальное определение окончательных результатов Конгрессом.

Дершовиц теоретизирует, что если бы Трампа объявили победителем других выборов, члены Коллегии выборщиков могли бы воздержаться от голосования, когда они встретятся, чтобы проголосовать, в конечном итоге оставив выборы на усмотрение Конгресса.

"Он считал это интересным как интеллектуальный вопрос", - сказал Дершовиц WSJ.