Бизнес предупреждает об остановке авиакомпаний и срыве оборонных контрактов

Отраслевые ассоциации продолжают призывать Правительство пересмотреть решение об изменении правил бронирования, которое вызвало серьезные дискуссии. Инициатива Правительства может привести к потере критически важных специалистов, остановке работы отдельных предприятий и срыву контрактов. Об этом предупреждают представители Украинской авиатранспортной ассоциации (УАТА) и Федерации работодателей Украины, пишет УНН.

УАТА предупреждает об угрозе остановки украинских авиакомпаний

Украинская авиатранспортная ассоциация обратилась к премьер-министру Украины Сергею Корецкому из-за рисков, которые создают для авиационной отрасли изменения порядка бронирования военнообязанных работников.

В обращении от 15 октября, которое есть в распоряжении УНН, УАТА подчеркивает, что действующий лимит бронирования на уровне 50% военнообязанных работников уже существенно ограничивает деятельность авиакомпаний. Введение дополнительных лимитов, которые могут привести к потере бронирования отдельными специалистами, угрожает не только работе предприятий, но и экономическим и стратегическим интересам государства.

В Ассоциации объясняют, что работники авиационной отрасли не являются взаимозаменяемыми. Пилоты, инженеры и технические специалисты должны иметь соответствующую подготовку, действующие свидетельства, допуски и опыт работы на конкретных типах воздушных судов, а подготовка таких кадров требует лет и значительных финансовых инвестиций.

Потеря даже одного сертифицированного специалиста делает невозможными комплектование экипажа, проведение обязательного технического обслуживания или выполнение полетов. При этом компенсировать нехватку персонала увеличением нагрузки на других работников невозможно без нарушения требований авиационной безопасности.

Кроме того, в УАТА напоминают, что гражданская и военная авиация взаимосвязаны, поскольку имеют одни и те же инженерные, ремонтные и технологические компетенции. Поэтому сохранение кадрового потенциала гражданских предприятий также имеет значение для обеспечения оборонных потребностей государства и выполнения государственных заказов.

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Ассоциация подчеркивает, что поддерживает борьбу со злоупотреблениями во время бронирования, однако призывает Правительство не отождествлять фиктивное трудоустройство с сохранением реальных производственных возможностей критически важных предприятий.

Непредсказуемость правил бронирования, по оценке ассоциации, усиливает риск оттока кадров и перехода украинских авиационных специалистов к иностранным работодателям. В первую очередь это касается специалистов, которые уже работают за границей, где украинские авиакомпании продолжают осуществлять перевозки пассажиров и грузов.

В таком случае Украина рискует потерять не только отдельных работников, но и сформированные профессиональные команды, опытных инструкторов и кадровый потенциал, без которого быстрое восстановление авиасообщения будет значительно сложнее. Поэтому, по данным УАТА, от вопроса бронирования работников авиационной отрасли зависит возможность восстановления гражданских полетов в Украине после открытия воздушного пространства.

Новые ограничения усилят уже существующие проблемы авиационной отрасли

Новые правила бронирования могут стать очередным ударом по отрасли, которая уже работает в чрезвычайно сложных экономических условиях. Как отмечается в обращении УАТА, авиакомпании уже столкнулись с дополнительной ежемесячной финансовой нагрузкой после изменения Правительством порядка финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность.

Кроме того, с 2024 года Государственная налоговая служба и Бюро экономической безопасности изменили подходы к трактовке налогообложения лизинговых платежей, которые украинские авиакомпании осуществляют нерезидентам за пользование воздушными судами. Что усилило давление на авиабизнес.

На фоне этих проблем дополнительные ограничения бронирования, по оценке УАТА, могут привести к прекращению деятельности ряда украинских авиакомпаний.

В то же время Ассоциация напоминает, что даже в условиях закрытого для гражданской авиации воздушного пространства продолжает обеспечивать поступления в государственный бюджет. В 2022–2025 годах украинские авиационные предприятия уплатили почти 27 млрд грн налогов и сборов. Компании продолжают выполнять международные перевозки и специализированные авиационные работы за рубежом, обеспечивая экспорт услуг и валютные поступления в бюджет.

Отдельное внимание в ассоциации обращают на участие украинских авиаперевозчиков в международных гуманитарных миссиях, в частности операциях ООН, перевозке грузов и авиационном пожаротушении. Потеря квалифицированного персонала может поставить под угрозу выполнение этих международных контрактов. В результате украинские компании заменят иностранные конкуренты, а возвращение на международные рынки потребует много времени и ресурсов.

Федерация работодателей предупреждает о риске срыва оборонных контрактов

С аналогичными предостережениями относительно правительственной инициативы выступила и Федерация работодателей Украины. В обращении к Президенту Владимиру Зеленскому, которое есть в распоряжении УНН, ФРУ призвала не допустить сокращения лимитов бронирования работников критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса со 100% до 85%.

Это обращение поддержали ведущие объединения предприятий ОПК, которые, по информации авторов документа, представляют более 97% предприятий отрасли.

Представители оборонной промышленности подчеркивают, что предложенные лимиты будут иметь значительно более серьезные последствия, чем сокращение численности работников. Дело в том, что оборонное производство зависит от слаженной работы высококвалифицированных специалистов, которых невозможно быстро заменить. Речь идет не только о конструкторах, технологах, инженерах, операторах станков и сварщиках, но и о работниках, обеспечивающих закупки, логистику, финансирование и выполнение международных контрактов.

Потеря даже одного такого специалиста может остановить технологический процесс, нарушить производственную кооперацию или поставить под угрозу выполнение государственного оборонного заказа.

В Федерации работодателей обращают внимание, что отдельные предприятия увеличили объемы выпуска оборонной продукции в 4–8 раз, а в некоторых случаях — более чем в 16 раз. По их словам, рост производства существенно опережает увеличение численности персонала. Например, были случаи, когда выпуск продукции вырос в 16 раз при увеличении количества работников всего в 2,4 раза. Это свидетельствует о высокой зависимости оборонного производства от сформированных команд, накопленных компетенций и налаженных технологических процессов.

Поэтому административное сокращение возможностей бронирования на 15% может привести не к аналогичному уменьшению объемов производства, а к остановке производства.

Особенно опасными такие решения могут быть в условиях, когда предприятия ОПК работают в несколько смен, компенсируют вынужденные простои из-за воздушных тревог и должны выполнять государственные контракты в установленные сроки.

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В Федерации работодателей также подчеркивают, что потенциальный мобилизационный эффект от ограничения бронирования работников ОПК может оказаться несоразмерным потерям для обороноспособности государства. Ведь работники ОПК составляют менее 10% от общего количества забронированных военнообязанных в Украине.

В то же время разбронирование не означает автоматического пополнения Сил обороны, тогда как сокращение производства вооружения и боеприпасов непосредственно скажется на обеспечении военнослужащих, подчеркивают в Федерации.

Дополнительным риском представители ОПК называют возможную потерю доверия международных партнеров. По данным Министерства обороны, в 2025 году иностранное финансирование украинской оборонной промышленности составило 6,1 млрд долларов, и угроза срыва или срыв контрактов из-за внутренних административных решений может негативно повлиять на дальнейшее привлечение инвестиционных средств.

Координационный центр может создать дополнительные риски для бизнеса

Отдельную обеспокоенность у представителей бизнеса вызывает инициатива по созданию Координационного центра по организации бронирования военнообязанных. Именно его рекомендации будут влиять на получение статуса критичности и лимиты по бронированию работников. По мнению представителей бизнеса, это создает дополнительную бюрократию и несет коррупционные риски.

В УАТА указывают на недостаточную определенность критериев оценки Центром, сроков рассмотрения заявок и процедур обжалования. Особую обеспокоенность у бизнеса вызывает возможность пересмотра уже предоставленного предприятию статуса критически важного без определенного перечня оснований.

Такая неопределенность может привести к неодинаковому применению правил и создать дополнительные административные препятствия для предприятий.

В связи с этим УАТА предлагает предусмотреть для авиотранспортной отрасли специальный механизм бронирования военнообязанных работников, который будет учитывать особенности ее работы, требования безопасности полетов и необходимость сохранения квалифицированных кадров. Ассоциация заявила о готовности присоединиться к доработке соответствующих положений постановления Кабинета министров.

В парламенте готовятся отменить решение Правительства.

Правительственное постановление об изменении правил бронирования вызвало значительный резонанс и шквал критики со стороны бизнес-сообщества, отраслевых ассоциаций, аналитических центров и парламентариев. После этого по инициативе народного депутата Ярослава Железняка и еще 62 парламентариев в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления 16160 "О пересмотре решения Кабинета Министров Украины от 13 октября 2026 года относительно ограничения возможностей бронирования работников критически важных предприятий". Депутаты призвали Премьера приостановить действие постановления и провести дополнительные консультации.

Однако в ответ Премьер-министр Сергей Корецкий во время часа вопросов к Правительству заявил, что постановление еще находится на доработке.

"Это постановление находится в процессе доработки, оно обязательно будет доработано, принято и обнародовано. Никакого предательства там нет. Все детали будут известны именно тогда, когда они будут обнародованы и приняты все соответствующие решения. Поэтому сейчас тот скепсис, который обсуждается в обществе, не имеет оснований. Нет никаких официальных решений, и сейчас не за что критиковать", — заявил он.

Хотя Премьер и попытался заверить, что критическим предприятиям оборонной и энергетической отраслей "не о чем переживать", он обошел вниманием судьбу частных предприятий смежных отраслей, которые не менее важны для обеспечения устойчивости государства.

В итоге нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Правительство все же сняло с повестки дня заседания КМУ в пятницу вопрос, касавшийся постановления о бронировании, и согласилось провести дополнительные консультации с бизнесом. Пока остается без ответа вопрос о том, учтут ли правительственные чиновники предостережения, высказанные предпринимателями, отраслевыми ассоциациями и аналитиками?

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