В "Резерв+" на несколько суток приостановят оформление трёх отсрочек
Киев • УНН
Из-за технических работ Минюста с 23 октября в "Резерв+" будут недоступны отдельные отсрочки. Сервис обещают восстановить 26 октября после 08:00.
Из-за технических условий оформление отдельных отсрочек в «Резерв+» будет временно недоступно, передает УНН со ссылкой на Минобороны.
23 октября в 22:00 начнутся плановые технические работы в системах Минюста. Из-за этого несколько суток в «Резерв+» нельзя будет оформить отсрочку, связанную с наличием детей, уходом за близкими или статусом семьи защитника или защитницы
Как сообщили в ведомстве, повторный вход не восстановит доступ к этим услугам во время технических работ — оставайтесь в своей учетной записи и не выходите из приложения для повторного входа.
Если информация об отсрочке уже отображается в вашем электронном военно-учетном документе, она сохранится.
Сервис возобновит работу ориентировочно 26 октября после 08:00.
В Украине началось автоматическое продление отсрочек от мобилизации17.10.26, 13:50 • 17361 просмотр