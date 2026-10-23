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В "Резерв+" на несколько суток приостановят оформление трёх отсрочек

Киев • УНН

 • 1562 просмотра

Из-за технических работ Минюста с 23 октября в "Резерв+" будут недоступны отдельные отсрочки. Сервис обещают восстановить 26 октября после 08:00.

В "Резерв+" на несколько суток приостановят оформление трёх отсрочек
Фото иллюстративное

Из-за технических условий оформление отдельных отсрочек в «Резерв+» будет временно недоступно, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

23 октября в 22:00 начнутся плановые технические работы в системах Минюста. Из-за этого несколько суток в «Резерв+» нельзя будет оформить отсрочку, связанную с наличием детей, уходом за близкими или статусом семьи защитника или защитницы 

- говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, повторный вход не восстановит доступ к этим услугам во время технических работ — оставайтесь в своей учетной записи и не выходите из приложения для повторного входа.

Если информация об отсрочке уже отображается в вашем электронном военно-учетном документе, она сохранится.

Сервис возобновит работу ориентировочно 26 октября после 08:00. 

В Украине началось автоматическое продление отсрочек от мобилизации17.10.26, 13:50 • 17361 просмотр

Антонина Туманова

ОбществоТехнологии
Мобилизация
Министерство юстиции Украины
Министерство обороны Украины