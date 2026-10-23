В "Резерв+" на несколько суток приостановят оформление трёх отсрочек

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Из-за технических условий оформление отдельных отсрочек в «Резерв+» будет временно недоступно, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

23 октября в 22:00 начнутся плановые технические работы в системах Минюста. Из-за этого несколько суток в «Резерв+» нельзя будет оформить отсрочку, связанную с наличием детей, уходом за близкими или статусом семьи защитника или защитницы - говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, повторный вход не восстановит доступ к этим услугам во время технических работ — оставайтесь в своей учетной записи и не выходите из приложения для повторного входа.

Если информация об отсрочке уже отображается в вашем электронном военно-учетном документе, она сохранится.

Сервис возобновит работу ориентировочно 26 октября после 08:00.

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