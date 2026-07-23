Почти 80 тысяч браков за полгода - в Минюсте рассказали, где в Украине женятся чаще всего
Киев • УНН
В первом полугодии 2026 года в Украине зарегистрировали 79 516 браков, почти 40% пар воспользовались онлайн-регистрацией. Больше всего новых семей создали в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях.
В первом полугодии 2026 года в Украине зарегистрировали 79 516 браков, при этом почти 40% пар воспользовались услугой онлайн-регистрации. Больше всего новых семей было создано в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
Детали
По данным Минюста, в течение первых шести месяцев года органы государственной регистрации актов гражданского состояния зарегистрировали 79 516 браков.
В то же время все больше украинцев выбирают цифровые государственные сервисы. Так, 30 488 пар, или 38,3% от общего количества молодоженов, официально поженились благодаря услуге онлайн-регистрации брака.
Больше всего новых семей за этот период создали в:
- Киеве – 19 928;
- Днепропетровской области – 15 545;
- Львовской области – 8 909;
- Киевской области – 3 333;
- Одесской области – 3 262.
Также среди регионов-лидеров по количеству зарегистрированных браков – Харьковская (3 215), Винницкая (2 321), Полтавская (2 128), Хмельницкая (1 930) и Черкасская (1 916) области.
В Министерстве юстиции напомнили, что сегодня государственная регистрация брака стала максимально доступной. Подать заявление можно в любой отдел ЗАГС независимо от места жительства или полностью пройти процедуру дистанционно, воспользовавшись сервисом онлайн-регистрации.
Государственная регистрация брака стала максимально простой и доступной. Подать заявление можно в любой отдел ЗАГС Минюста по выбору молодоженов или воспользоваться услугой онлайн-регистрации брака и пройти всю процедуру дистанционно
В ведомстве также поздравили молодоженов и пожелали каждой украинской семье взаимопонимания и счастливого совместного будущего.
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