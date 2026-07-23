Почти 80 тысяч браков за полгода - в Минюсте рассказали, где в Украине женятся чаще всего

$44.770.0251.070.03
ukenru
11:09 • 5820 просмотра
Украина получила второй транш от МВФ на $690 млн
Эксклюзив
10:14 • 15715 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
09:04 • 17945 просмотра
Рубио заявил, что для достижения мира в Украине потребуются "новые идеи"
07:28 • 21366 просмотра
ЕС официально дал зеленый свет 21-му пакету санкций против россии - под ударом доходы и теневой флот рф
23 июля, 05:23 • 27604 просмотра
ЕС уходит на летние каникулы без открытия новых кластеров для Украины. Снова заблокировала Венгрия
22 июля, 21:32 • 30216 просмотра
Зеленский уволил Ченцова с должности представителя Украины при ЕСPhoto
22 июля, 16:21 • 42891 просмотра
Зеленский обсудил с представителями Трампа восстановление дипломатии для завершения войны - журналист
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 84658 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
22 июля, 12:44 • 44602 просмотра
МВФ обновил список требований для Украины в части налогообложенияVideo
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 78766 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
2м/с
47%
744мм
Популярные новости
ЕС готовится одобрить 21-й пакет санкций против рф, Греция сняла блокаду после уступок по российскому СПГ - FT23 июля, 05:54 • 26595 просмотра
Эксруководителю оборонного ГП и трем сотрудникам объявили новые подозрения из-за многомиллионной схемы - ГенпрокурорVideo07:42 • 24241 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo08:18 • 22610 просмотра
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"09:34 • 15975 просмотра
Украина уже через несколько месяцев может получить лазерное оружие против дронов - в ВСУ раскрыли детали09:52 • 10905 просмотра
публикации
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты13:01 • 2298 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
10:14 • 15715 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 84658 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 78766 просмотра
Обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex требует проводить судебные заседания по делу о смерти Аднана Кивана раз в месяцPhoto22 июля, 09:34 • 57837 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ирина Терех
Юлия Свириденко
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Республика Ирландия
Франция
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"09:34 • 16277 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo08:18 • 22910 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 66947 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 57289 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 67914 просмотра
Актуальное
Техника
The Washington Post
Золото
MIM-104 Patriot
Су-57

Почти 80 тысяч браков за полгода - в Минюсте рассказали, где в Украине женятся чаще всего

Киев • УНН

 • 1558 просмотра

В первом полугодии 2026 года в Украине зарегистрировали 79 516 браков, почти 40% пар воспользовались онлайн-регистрацией. Больше всего новых семей создали в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях.

Почти 80 тысяч браков за полгода - в Минюсте рассказали, где в Украине женятся чаще всего

В первом полугодии 2026 года в Украине зарегистрировали 79 516 браков, при этом почти 40% пар воспользовались услугой онлайн-регистрации. Больше всего новых семей было создано в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Детали

По данным Минюста, в течение первых шести месяцев года органы государственной регистрации актов гражданского состояния зарегистрировали 79 516 браков.

В то же время все больше украинцев выбирают цифровые государственные сервисы. Так, 30 488 пар, или 38,3% от общего количества молодоженов, официально поженились благодаря услуге онлайн-регистрации брака.

Больше всего новых семей за этот период создали в:

  • Киеве – 19 928;
    • Днепропетровской области – 15 545;
      • Львовской области – 8 909;
        • Киевской области – 3 333;
          • Одесской области – 3 262.

            Также среди регионов-лидеров по количеству зарегистрированных браков – Харьковская (3 215), Винницкая (2 321), Полтавская (2 128), Хмельницкая (1 930) и Черкасская (1 916) области.

            В Министерстве юстиции напомнили, что сегодня государственная регистрация брака стала максимально доступной. Подать заявление можно в любой отдел ЗАГС независимо от места жительства или полностью пройти процедуру дистанционно, воспользовавшись сервисом онлайн-регистрации.

            Государственная регистрация брака стала максимально простой и доступной. Подать заявление можно в любой отдел ЗАГС Минюста по выбору молодоженов или воспользоваться услугой онлайн-регистрации брака и пройти всю процедуру дистанционно

            - отметили в Министерстве юстиции.

            В ведомстве также поздравили молодоженов и пожелали каждой украинской семье взаимопонимания и счастливого совместного будущего.

            Зміна прізвища після шлюбу: процедуру пояснили в Мін'юсті27.04.25, 07:02 • 4003 просмотра

            Андрей Тимощенков

            Общество
            Брак
            Львовская область
            Хмельницкая область
            Винницкая область
            Киевская область
            Черкасская область
            Харьковская область
            Полтавская область
            Одесская область
            Днепропетровская область
            Министерство юстиции Украины
            Украина
            Киев