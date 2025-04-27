Зміна прізвища після шлюбу: процедуру пояснили в Мін'юсті

Смена фамилии влечет за собой ряд вопросов об изменении документов. Какие документы подлежат обновлению, объяснили в Министерстве юстиции Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве сообщили, что обновлению подлежат:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

загранпаспорт;

водительское удостоверение;

банковские карточки и счета;

медицинские карточки и документы в учреждениях здравоохранения;

регистрационные документы предпринимателя для юридического соответствия;

рабочие удостоверения;

справка ВПЛ;

завещание;

другие документы, носящие характер личного распоряжения.

В Минюсте также порекомендовали обновить сведения в действующих реестрах, таких как ГРВП и ЕГР, относительно записей о праве собственности и корпоративных прав и т.д.

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