Зміна прізвища після шлюбу: процедуру пояснили в Мін'юсті
Киев • УНН
У Мін'юсті України надали перелік документів, які необхідно оновити після зміни прізвища. Серед них паспорт, ІПН, закордонний паспорт, водійське посвідчення та інші.
Смена фамилии влечет за собой ряд вопросов об изменении документов. Какие документы подлежат обновлению, объяснили в Министерстве юстиции Украины, передает УНН.
Детали
В ведомстве сообщили, что обновлению подлежат:
паспорт гражданина Украины;
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
загранпаспорт;
водительское удостоверение;
банковские карточки и счета;
медицинские карточки и документы в учреждениях здравоохранения;
регистрационные документы предпринимателя для юридического соответствия;
рабочие удостоверения;
справка ВПЛ;
завещание;
другие документы, носящие характер личного распоряжения.
В Минюсте также порекомендовали обновить сведения в действующих реестрах, таких как ГРВП и ЕГР, относительно записей о праве собственности и корпоративных прав и т.д.
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