Зміна прізвища після шлюбу: процедуру пояснили у Мін'юсті

Зміна прізвища тягне за собою низку питань щодо зміни документів. Які документи підлягають оновленню пояснили у Міністерстві юстиції України, передає УНН.

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У відомстві повідомили, що оновленню підлягають:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

закордонний паспорт;

водійське посвідчення;

банківські картки та рахунки;

медичні картки та документи в закладах охорони здоров’я;

реєстраційні документи підприємця для юридичної відповідності;

робочі посвідчення;

довідка ВПО;

заповіт;

інші документи, які мають характер особистого розпорядження.

У Мінюст також порекомендували оновити відомості в чинних реєстрах, таких як ДРРП та ЄДР, щодо записів про право власності та корпоративних прав тощо.

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