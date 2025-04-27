Зміна прізвища після шлюбу: процедуру пояснили у Мін'юсті
Київ • УНН
У Мін'юсті України надали перелік документів, які необхідно оновити після зміни прізвища. Серед них паспорт, ІПН, закордонний паспорт, водійське посвідчення та інші.
Зміна прізвища тягне за собою низку питань щодо зміни документів. Які документи підлягають оновленню пояснили у Міністерстві юстиції України, передає УНН.
Деталі
У відомстві повідомили, що оновленню підлягають:
паспорт громадянина України;
реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);
закордонний паспорт;
водійське посвідчення;
банківські картки та рахунки;
медичні картки та документи в закладах охорони здоров’я;
реєстраційні документи підприємця для юридичної відповідності;
робочі посвідчення;
довідка ВПО;
заповіт;
інші документи, які мають характер особистого розпорядження.
У Мінюст також порекомендували оновити відомості в чинних реєстрах, таких як ДРРП та ЄДР, щодо записів про право власності та корпоративних прав тощо.
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