Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Офис Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека совместно с Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз Министерства юстиции Украины идентифицировал 77 украинских военнослужащих за период с 2023 года. Об этом сообщил Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

За это время благодаря совместной работе КНИИСЭ, Общества Красного Креста Украины и Офиса Омбудсмена КНИИСЭ получено 248 консультационных заключений (2023–2026 годы), из которых идентифицированы 77 человек:

2023 год — 44 консультационных заключения, идентифицированы 19 военнослужащих;

2024 год — 78 заключений, идентифицированы 25 военнослужащих;

2025 год — 75 заключений, идентифицированы 26 военнослужащих;

2026 год — 51 заключение, идентифицированы 7 военнослужащих.

По другим полученным заключениям личность человека (людей) была идентифицирована частично либо было получено заключение о том, что на изображениях представлены разные люди. Результаты этих исследований компетентные государственные органы используют для установления места пребывания украинских военнослужащих и дальнейшей работы над их возвращением домой. Именно поэтому мы должны использовать все возможности, чтобы помогать семьям находить ответы, а компетентным органам - устанавливать судьбу пропавших без вести и работать над возвращением украинцев домой - говорится в заявлении Лубинца.

Кроме того, во время встречи стороны обсудили новый инструмент, который должен упростить подачу материалов для идентификации. Речь идет о тестовом проекте сервиса КНИИСЭ, благодаря которому семьи в перспективе смогут самостоятельно загружать фото- и видеоматериалы для сравнения.

Напомним

Дмитрий Лубинец заявил, что 15 часов общался с яной лантратовой во время гуманитарной миссии в Олешки. Стороны обсуждали будущие гуманитарные миссии, обмен пленными, возвращение гражданских лиц и поиск пропавших без вести.