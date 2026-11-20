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Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини спільно з Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України ідентифікував 77 українських військовослужбовців за період з 2023 року. Про це повідомив Дмитро Лубінець, передає УНН.

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За цей час завдяки спільній роботі КНДІСЕ, Товариства Червоного хреста України та Офісу Омбудсмана, КНДІСЕ отримано 248 консультаційних висновків (2023-2026 роки), з яких 77 осіб ідентифіковано:

2023 рік - 44 консультаційні висновки, ідентифіковано 19 військовослужбовців;

2024 рік - 78 висновків, ідентифіковано 25 військовослужбовців;

2025 рік - 75 висновків, ідентифіковано 26 військовослужбовців;

2026 рік - 51 висновок, ідентифіковано 7 військовослужбовців.

За іншими отриманими висновками було частково ідентифіковано особу (осіб) або отримано висновок, що зображені різні особи. Результати цих досліджень використовують компетентні державні органи для встановлення місця перебування українських військовослужбовців та подальшої роботи над їхнім поверненням додому. Саме тому ми маємо використовувати всі можливості, щоб допомагати родинам знаходити відповіді, а компетентним органам - встановлювати долю зниклих і працювати над поверненням українців додому - йдеться в заяві Лубінця.

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили новий інструмент, який має спростити подання матеріалів для ідентифікації. Йдеться про тестовий проєкт сервісу КНДІСЕ, завдяки якому родини у перспективі зможуть самостійно завантажувати фото- та відеоматеріали для порівняння.

Нагадаємо

Дмитро Лубінець заявив, що 15 годин спілкувався з яною лантратовою під час гуманітарної місії до Олешок. Сторони обговорювали майбутні гуманітарні місії, обмін полоненими, повернення цивільних та пошук зниклих безвісти.