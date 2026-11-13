Лубінець провів 15-годинні перемовини з Лантратовою під час гуманітарної місії до Олешок

Омбудсман України Дмитро Лубінець заявив, що 15 годин спілкувався з російською омбудсманкою Яною Лантратовою під час гуманітарної місії до Олешок. Сторони обговорювали майбутні гуманітарні місії, обмін полоненими, повернення цивільних та пошук зниклих безвісти, передає УНН.

"Уперше в мене був такий досвід: від четвертої ранку, коли ми вирушили гуманітарним конвоєм до Олешок, і приблизно до 19:00. Тобто, по суті, 15 годин в одному автобусі (з Лантратовою - ред). Це були умови щодо забезпечення безпеки, тобто в цьому ж автобусі була вся українська (делегація - ред.) та американські журналісти і була особисто Лантратова. Причому автобус був ні на початку - ні в кінці колони. Він був всередині, він не був окремо маркований, і це було зроблено спеціально, знову ж таки - для того, щоб забезпечити безпеку всієї колони. Коли ти їдеш з людиною 15 годин, сидиш через прохід, але все одно - ти їдеш 15 годин і спілкуєшся. Для мене це була можливість непростого спілкування. Це, можна сказати, в нас відбулись 15-годинні перемовини з Лантратовою", – заявив Дмитро Лубінець під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

За його словами, під час довгої розмови сторони порушили цілу низку важливих питань.

"Ми там підняли всі питання: і можливих наступних гуманітарних місій, і обмінні процеси, і повернення цивільних, і окремі категорії верифікацій, і окремі механізми пошуку зниклих безвісти, і зараз ми взяли вже в роботу - передача пакунків для українських військовополонених. Доступ до українських військовополонених - представників іноземних країн, запуск потенційної міжнародної місії, яка може складатись з омбудсманів різних країн, які можуть приїжджати і перевіряти місця і умови утримання як військовополонених, так і цивільних. Тобто ми обговорили дуже багато ініціатив. Частину вже взяли в роботу, частину вже розмірковуємо як взяти в роботу, тому зрозуміло, що після цього вже комунікація набагато краща, продуктивніша, ну і легша, напевно, для сприйняття і мною особисто, і для неї особисто", – додав посадовець.

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Україна працює над додатковим безпечним виїздом цивільного населення з тимчасово окупованих Олешок та сусідніх населених пунктів.