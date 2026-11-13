Лубинец провёл 15-часовые переговоры с Лантратовой во время гуманитарной миссии в Олешки

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что 15 часов общался с российским омбудсменом Яной Лантратовой во время гуманитарной миссии в Олешки. Стороны обсуждали будущие гуманитарные миссии, обмен военнопленными, возвращение гражданских лиц и поиск пропавших без вести, передает УНН.

"Впервые у меня был такой опыт: с четырех утра, когда мы выехали гуманитарным конвоем в Олешки, и примерно до 19:00. То есть, по сути, 15 часов в одном автобусе (с Лантратовой — ред.). Это были условия обеспечения безопасности, то есть в этом же автобусе была вся украинская (делегация — ред.) и американские журналисты, а также лично Лантратова. Причем автобус был ни в начале, ни в конце колонны. Он был внутри, он не был отдельно обозначен, и это было сделано специально, опять же — для того, чтобы обеспечить безопасность всей колонны. Когда ты едешь с человеком 15 часов, сидишь через проход, но все равно — ты едешь 15 часов и общаешься. Для меня это была возможность непростого общения. Это, можно сказать, у нас состоялись 15-часовые переговоры с Лантратовой", — заявил Дмитрий Лубинец во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады.

По его словам, во время долгого разговора стороны затронули целый ряд важных вопросов.

"Мы там подняли все вопросы: и возможные следующие гуманитарные миссии, и обменные процессы, и возвращение гражданских лиц, и отдельные категории верификаций, и отдельные механизмы поиска пропавших без вести, и сейчас мы уже взяли в работу — передачу посылок для украинских военнопленных. Доступ к украинским военнопленным — представителям иностранных стран, запуск потенциальной международной миссии, которая может состоять из омбудсменов разных стран, которые могут приезжать и проверять места и условия содержания как военнопленных, так и гражданских лиц. То есть мы обсудили очень много инициатив. Часть уже взяли в работу, над тем, как взять в работу другую часть, уже размышляем, поэтому понятно, что после этого коммуникация уже намного лучше, продуктивнее, ну и легче, наверное, для восприятия и мной лично, и ею лично", — добавил чиновник.

Детали

Украина работает над дополнительным безопасным выездом гражданского населения из временно оккупированных Олешек и соседних населенных пунктов.