Миндич передал Мудрой наличные, чтобы внести залог за Галущенко — прокурор

Бизнесмен, фигурант дела «Мидас» Тимур Миндич передал бывшей заместительнице главы Офиса Президента Ирине Мудрой наличные деньги для внесения залога за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. Об этом заявил прокурор САП во время заседания по избранию меры пресечения председателю правления государственного Sense Bank Алексею Ступаку, передает УНН.

Фактически все эти события начинаются 9 июня 2026 года, когда госпожа Мудра получила предложение присоединиться к организации легализации наличных денежных средств, обстоятельства получения которых свидетельствуют об их преступном происхождении, непосредственно от участника преступной организации, который передал их, находясь в розыске и на территории Израиля - сказал прокурор.

По его словам, наличные средства были переданы неустановленному лицу, чтобы в дальнейшем с помощью проведения финансовых операций перевести эти средства в безналичную форму.

С помощью, в частности, фиктивных транзакций средства были внесены на счета сначала подконтрольных участникам данных событий юридических лиц, придав этим средствам легальный безналичный вид. После этого эти средства должны были быть перечислены на счет ВАКС в качестве уплаты залога - добавил прокурор.

Дополнение

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просит Высший антикоррупционный суд взять председателя правления государственного Sense Bank Алексея Ступака под стражу с альтернативой внесения 150 млн грн залога.

Его подозревают в пособничестве легализации (отмыванию) имущества, полученного преступным путем.

Как сообщали в НАБУ и САП, была разоблачена преступная организация, действовавшая под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины при участии высокопоставленных должностных лиц Офиса Президента Украины и других лиц.

В САП указывали, что целью создания и деятельности указанной преступной организации, по версии следствия, было завладение объектами недвижимости, а также другими активами юридических лиц путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Министерства юстиции Украины, подделки судебных решений, документов о праве собственности и т. д.

Накануне прокурор в суде по делу еще одного фигуранта отметил, что, по версии следствия, в деле фигурирует Ирина Мудрая, занимавшая тогда должность заместителя руководителя Офиса Президента.

Кабинет Министров Украины принял решение об отстранении председателя наблюдательного совета АО «Сенс Банк» Николая Гладышенко от исполнения полномочий сроком на шесть месяцев.

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО «НАЭК «Энергоатом». Операция получила название «Мидас».

В НАБУ обнародовали «пленки» в масштабном коррупционном деле в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали «интересный артефакт» с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

Позже САП раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10 до 15% стоимости контрактов.

Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств была возложена на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. «Всего через так называемую «прачечную» прошло около 100 млн долл. США», рассказали в НАБУ.

Детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко при пересечении государственной границы. Задержание состоялось в рамках дела «Мидас», продолжаются первоочередные следственные действия.

САП и НАБУ сообщили Галущенко о подозрении по делу «Мидас».

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему министру энергетики в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залога в размере 200 млн гривен.

Позже ВАКС уменьшил размер залога Герману Галущенко с 200 млн гривен до 150 млн гривен.