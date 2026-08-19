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Голову наглядової ради Сенс Банку Гладишенка відсторонили на шість місяців - Мінфін

Київ • УНН

 • 1140 перегляди

Кабмін відсторонив Миколу Гладишенка через ризики неналежного нагляду та відмивання коштів. Також ініційовано відсторонення Олексія Ступака.

Голову наглядової ради Сенс Банку Гладишенка відсторонили на шість місяців - Мінфін

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про відсторонення голови наглядової ради АТ "Сенс Банк" Миколи Гладишенка від виконання повноважень строком на шість місяців, передає УНН із посиланням на Мінфін.

Деталі

Як повідомили у відомстві, рішення прийнято відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" з урахуванням публічної інформації, оприлюдненої Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

Метою відсторонення є нейтралізація загроз неналежного та неефективного функціонування наглядової ради АТ "Сенс Банк", зокрема ризиків, пов’язаних із використанням банку у цілях відмивання коштів та неналежним наглядом за процедурами запобігання відмиванню коштів. Також Уряд ініціював відсторонення голови правління АТ "Сенс Банк" Олексія Ступака 

- повідомили у Мінфіні.

Уряд відсторонив голову наглядової ради Сенс Банку та ініціював відсторонення голови правління - Корецький19.08.26, 22:07 • 15776 переглядiв

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Антоніна Туманова

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