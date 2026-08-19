Голову наглядової ради Сенс Банку Гладишенка відсторонили на шість місяців - Мінфін

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про відсторонення голови наглядової ради АТ "Сенс Банк" Миколи Гладишенка від виконання повноважень строком на шість місяців, передає УНН із посиланням на Мінфін.

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Як повідомили у відомстві, рішення прийнято відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" з урахуванням публічної інформації, оприлюдненої Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

Метою відсторонення є нейтралізація загроз неналежного та неефективного функціонування наглядової ради АТ "Сенс Банк", зокрема ризиків, пов’язаних із використанням банку у цілях відмивання коштів та неналежним наглядом за процедурами запобігання відмиванню коштів. Також Уряд ініціював відсторонення голови правління АТ "Сенс Банк" Олексія Ступака - повідомили у Мінфіні.

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